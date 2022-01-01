Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 10 Genie ECO U
5 490 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 10 Genie ECO U
Арт. О00000026501
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 10 Genie ECO U
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 10 Genie ECO U
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 10 Genie ECO U
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 10 Genie ECO U
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 10 Genie ECO U
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 10 Genie ECO U
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 10 Genie ECO U
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 10 Genie ECO U
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 10 Genie ECO U
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 10 Genie ECO U
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 10 Genie ECO U
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 10 Genie ECO U

Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 10 Genie ECO U

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000026501

Характеристики

Производитель
Electrolux
Страна производства
Китай
Родина бренда
Швеция
Ускоренный нагрев
Нет
Дисплей
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Гибкая подводка Altstream Super 023020110 (1/2", вн/вн, 1000 мм)
210 ₽
5.0
Гибкая подводка Altstream Super 023020110 (1/2", вн/вн, 1000 мм)
Переходная муфта Fusitek FT04201 (ВР, 1/2" - 20 мм)
93 ₽
5.0
Переходная муфта Fusitek FT04201 (ВР, 1/2" - 20 мм)
Муфта Fusitek FT02302 (25 мм)
8 ₽
5.0
Муфта Fusitek FT02302 (25 мм)
Гибкая подводка Altstream Super 023020106 (1/2", вн/вн, 600 мм)
170 ₽
5.0
Гибкая подводка Altstream Super 023020106 (1/2", вн/вн, 600 мм)
Гибкая подводка Altstream Super 023020108 (1/2", вн/вн, 800 мм)
180 ₽
5.0
Гибкая подводка Altstream Super 023020108 (1/2", вн/вн, 800 мм)
Кран шаровой Tebo 015060103-02, 32 мм
400 ₽
5.0
Кран шаровой Tebo 015060103-02, 32 мм
Тройник Altstream 1/2" ВР (уп.25шт) 003040101
160 ₽
5.0
Тройник Altstream 1/2" ВР (уп.25шт) 003040101
Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9500 (25x2 мм, 100 м)
63 ₽
5.0
Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9500 (25x2 мм, 100 м)
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
400 ₽
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
Тройник 1/2" В-Н-Н никелированный
150 ₽
Тройник 1/2" В-Н-Н никелированный
Кран шаровой ITAP п/пр Н-В 1/2", бабочка, уп12 093
470 ₽
5.0
Кран шаровой ITAP п/пр Н-В 1/2", бабочка, уп12 093
Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9502 (32x2,4 мм, 100 м)
95 ₽
5.0
Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9502 (32x2,4 мм, 100 м)
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Водонагреватели Electrolux серии EWH 10 Genie ECO при своих скромных размерах отличаются высокой технологичностью и производительностью. Модель идеально подходит для установки под мойкой. Внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали, одобренной для применения в медицине и пищевом производстве, по специальной технологии Inox technology. Для продления срока службы используется особый, аустенитный тип нержавеющей стали с низким содержанием углерода, что гарантирует защиту от межкристаллитной коррозии. При производстве внутреннего бака водонагревателя EWH Genie ECO применяется аргонная сварка нового поколения. Современная технология бережно относится к нержавеющей стали, не нарушая ее защитных свойств, тем самым гарантируя отсутствия протечки в местах сварки. Для нагрева воды используются медные нагревательные элементы с никелированным покрытием, которое значительно увеличивает рабочий ресурс оборудования.

    Преимущества

    • С помощью ручки управления можно настроить необходимый уровень нагрева воды, используя диапазон, указанный на шкале
    • Во время нагрева специальный индикатор на панели управления будет светиться, указывая на то, что вода еще не достигла заданной температуры
    • Для эффективной теплоизоляции приборов использован 22-миллиметровый слой вспененного полиуретана (CFC-Free) - экологически чистого материала, который заполняется по особой технологии под высоким давлением