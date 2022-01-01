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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 15 Genie ECO O
6 490 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 15 Genie ECO O
Арт. О00000026502
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 15 Genie ECO O
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 15 Genie ECO O
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 15 Genie ECO O
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 15 Genie ECO O
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 15 Genie ECO O
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 15 Genie ECO O
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 15 Genie ECO O
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 15 Genie ECO O
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 15 Genie ECO O
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 15 Genie ECO O
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 15 Genie ECO O
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 15 Genie ECO O

Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 15 Genie ECO O

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6 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000026502

Характеристики

Производитель
Electrolux
Страна производства
Россия
Родина бренда
Швеция
Ускоренный нагрев
Нет
Дисплей
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Водонагреватель Electrolux EWH 15 Genie ECO O НС-1248436 небольших габаритов сэкономит место в помещении. Оснащен индикатором, который позволяет отследить работу аппарата. Пенополиуретановая изоляция сохраняет воду нагретой длительное время, а встроенный терморегулятор обеспечивает постоянный контроль температуры. Водонагреватель изготовлен из нержавеющей стали, материал долговечен и не подвержен коррозии. Благодаря степени защиты IPX4 прибор можно установить во влажном помещении.

    Преимущества

    • Внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали, одобренной для применения в медицине и пищевом производстве, по специальной технологии Inox technology
    • С помощью ручки управления можно настроить необходимый уровень нагрева воды, используя диапазон, указанный на шкале
    • Вода в приборе нагревается до 55°C, что снижает образование накипи, повышает ресурс нагревательного элемента, обеспечивает надежную защиту от бактерий и позволяет увеличить срок службы прибора
    • Предохранительный сливной клапан уберегает прибор от избыточного давления, УЗО защищает от поражение электрическим током