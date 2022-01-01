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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 15 Genie ECO O
Арт. О00000026502
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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 15 Genie ECO O
Арт. О00000026502
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Швеция
|
Ускоренный нагрев
|Нет
|
Дисплей
|Нет
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- Водонагреватель Electrolux EWH 15 Genie ECO O НС-1248436 небольших габаритов сэкономит место в помещении. Оснащен индикатором, который позволяет отследить работу аппарата. Пенополиуретановая изоляция сохраняет воду нагретой длительное время, а встроенный терморегулятор обеспечивает постоянный контроль температуры. Водонагреватель изготовлен из нержавеющей стали, материал долговечен и не подвержен коррозии. Благодаря степени защиты IPX4 прибор можно установить во влажном помещении.
Преимущества
- Внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали, одобренной для применения в медицине и пищевом производстве, по специальной технологии Inox technology
- С помощью ручки управления можно настроить необходимый уровень нагрева воды, используя диапазон, указанный на шкале
- Вода в приборе нагревается до 55°C, что снижает образование накипи, повышает ресурс нагревательного элемента, обеспечивает надежную защиту от бактерий и позволяет увеличить срок службы прибора
- Предохранительный сливной клапан уберегает прибор от избыточного давления, УЗО защищает от поражение электрическим током