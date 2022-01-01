Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 15 Genie ECO O

Преимущества

Внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали, одобренной для применения в медицине и пищевом производстве, по специальной технологии Inox technology

С помощью ручки управления можно настроить необходимый уровень нагрева воды, используя диапазон, указанный на шкале

Вода в приборе нагревается до 55°C, что снижает образование накипи, повышает ресурс нагревательного элемента, обеспечивает надежную защиту от бактерий и позволяет увеличить срок службы прибора

Предохранительный сливной клапан уберегает прибор от избыточного давления, УЗО защищает от поражение электрическим током

Водонагреватель Electrolux EWH 15 Genie ECO O НС-1248436 небольших габаритов сэкономит место в помещении. Оснащен индикатором, который позволяет отследить работу аппарата. Пенополиуретановая изоляция сохраняет воду нагретой длительное время, а встроенный терморегулятор обеспечивает постоянный контроль температуры. Водонагреватель изготовлен из нержавеющей стали, материал долговечен и не подвержен коррозии. Благодаря степени защиты IPX4 прибор можно установить во влажном помещении.