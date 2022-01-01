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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 15 Genie ECO U
5 800 ₽
6 490 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 15 Genie ECO U
    Арт. О00000026503
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 15 Genie ECO U
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 15 Genie ECO U
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 15 Genie ECO U
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 15 Genie ECO U
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 15 Genie ECO U
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 15 Genie ECO U
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 15 Genie ECO U
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 15 Genie ECO U
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 15 Genie ECO U
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 15 Genie ECO U
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 15 Genie ECO U
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 15 Genie ECO U

      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 15 Genie ECO U

      • -690 ₽
      5 800 ₽
      6 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026503

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      • -690 ₽
      5 800 ₽
      6 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Водонагреватели Electrolux серии EWH 15 Genie ECO при своих скромных размерах отличаются высокой технологичностью и производительностью. Модель идеально подходит для установки под мойкой. Внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали, одобренной для применения в медицине и пищевом производстве, по специальной технологии Inox technology. Для продления срока службы используется особый, аустенитный тип нержавеющей стали с низким содержанием углерода, что гарантирует защиту от межкристаллитной коррозии. При производстве внутреннего бака водонагревателя EWH Genie ECO применяется аргонная сварка нового поколения. Современная технология бережно относится к нержавеющей стали, не нарушая ее защитных свойств, тем самым гарантируя отсутствия протечки в местах сварки. Для нагрева воды используются медные нагревательные элементы с никелированным покрытием, которое значительно увеличивает рабочий ресурс оборудования.

        Преимущества

        • С помощью ручки управления можно настроить необходимый уровень нагрева воды, используя диапазон, указанный на шкале
        • Во время нагрева специальный индикатор на панели управления будет светиться, указывая на то, что вода еще не достигла заданной температуры
        • Вода в приборе нагревается до 55°C, что снижает образование накипи, повышает ресурс нагревательного элемента, обеспечивает надежную защиту от бактерий и позволяет увеличить срок службы прибора
        • Специальный термостат не дает воде нагреться выше 75°C
        • Для эффективной теплоизоляции приборов использован 22-миллиметровый слой вспененного полиуретана (CFC-Free) - экологически чистого материала, который заполняется по особой технологии под высоким давлением