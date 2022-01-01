Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 15 Genie ECO U

Преимущества

С помощью ручки управления можно настроить необходимый уровень нагрева воды, используя диапазон, указанный на шкале

Во время нагрева специальный индикатор на панели управления будет светиться, указывая на то, что вода еще не достигла заданной температуры

Вода в приборе нагревается до 55°C, что снижает образование накипи, повышает ресурс нагревательного элемента, обеспечивает надежную защиту от бактерий и позволяет увеличить срок службы прибора

Специальный термостат не дает воде нагреться выше 75°C

Для эффективной теплоизоляции приборов использован 22-миллиметровый слой вспененного полиуретана (CFC-Free) - экологически чистого материала, который заполняется по особой технологии под высоким давлением

Водонагреватели Electrolux серии EWH 15 Genie ECO при своих скромных размерах отличаются высокой технологичностью и производительностью. Модель идеально подходит для установки под мойкой. Внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали, одобренной для применения в медицине и пищевом производстве, по специальной технологии Inox technology. Для продления срока службы используется особый, аустенитный тип нержавеющей стали с низким содержанием углерода, что гарантирует защиту от межкристаллитной коррозии. При производстве внутреннего бака водонагревателя EWH Genie ECO применяется аргонная сварка нового поколения. Современная технология бережно относится к нержавеющей стали, не нарушая ее защитных свойств, тем самым гарантируя отсутствия протечки в местах сварки. Для нагрева воды используются медные нагревательные элементы с никелированным покрытием, которое значительно увеличивает рабочий ресурс оборудования.