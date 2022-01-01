Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 15 Genie ECO U
Арт. О00000026503
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
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- Водонагреватели Electrolux серии EWH 15 Genie ECO при своих скромных размерах отличаются высокой технологичностью и производительностью. Модель идеально подходит для установки под мойкой. Внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали, одобренной для применения в медицине и пищевом производстве, по специальной технологии Inox technology. Для продления срока службы используется особый, аустенитный тип нержавеющей стали с низким содержанием углерода, что гарантирует защиту от межкристаллитной коррозии. При производстве внутреннего бака водонагревателя EWH Genie ECO применяется аргонная сварка нового поколения. Современная технология бережно относится к нержавеющей стали, не нарушая ее защитных свойств, тем самым гарантируя отсутствия протечки в местах сварки. Для нагрева воды используются медные нагревательные элементы с никелированным покрытием, которое значительно увеличивает рабочий ресурс оборудования.
Преимущества
- С помощью ручки управления можно настроить необходимый уровень нагрева воды, используя диапазон, указанный на шкале
- Во время нагрева специальный индикатор на панели управления будет светиться, указывая на то, что вода еще не достигла заданной температуры
- Вода в приборе нагревается до 55°C, что снижает образование накипи, повышает ресурс нагревательного элемента, обеспечивает надежную защиту от бактерий и позволяет увеличить срок службы прибора
- Специальный термостат не дает воде нагреться выше 75°C
- Для эффективной теплоизоляции приборов использован 22-миллиметровый слой вспененного полиуретана (CFC-Free) - экологически чистого материала, который заполняется по особой технологии под высоким давлением