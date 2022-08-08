Электрическая дисковая пила Ставр ПДЭ-165/1300
Арт. О00000021655
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Длина кабеля, м
|2
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- Электрическая дисковая пила Ставр ПДЭ-165/1300 предназначена для распиловки заготовок из древесины. Дополнительная рукоятка обеспечивает комфортный рабочий процесс. Угол пропила регулируется в диапазоне от 0 до 45 градусов. Для поддержания чистоты рабочего места можно подключить пылесос или мешок для сбора пыли.
Преимущества
- Металлическая опорная плита. Способна выдерживать большие нагрузки, служит для увеличения прочности конструкции
- Безопасность. Блокировка кнопки запуска защищает инструмент от случайных включений
- Точность в работе. Пила поставляется с параллельным упором, обеспечивающим высокую точность пиления
- Чистота рабочего места. Система пылеудаления с возможностью подключения пылесоса или мешка для сбора отходов сохранит рабочее место в чистоте
- Пиление под углом. Пила имеет возможность распила под углом от 0 до 45º