Преимущества

Металлическая опорная плита. Способна выдерживать большие нагрузки, служит для увеличения прочности конструкции

Безопасность. Блокировка кнопки запуска защищает инструмент от случайных включений

Точность в работе. Пила поставляется с параллельным упором, обеспечивающим высокую точность пиления

Чистота рабочего места. Система пылеудаления с возможностью подключения пылесоса или мешка для сбора отходов сохранит рабочее место в чистоте

Пиление под углом. Пила имеет возможность распила под углом от 0 до 45º

Электрическая дисковая пила Ставр ПДЭ-165/1300 предназначена для распиловки заготовок из древесины. Дополнительная рукоятка обеспечивает комфортный рабочий процесс. Угол пропила регулируется в диапазоне от 0 до 45 градусов. Для поддержания чистоты рабочего места можно подключить пылесос или мешок для сбора пыли.