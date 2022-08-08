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Электрическая дисковая пила Ставр ПДЭ-165/1300
4.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Электрическая дисковая пила Ставр ПДЭ-165/1300
    Арт. О00000021655
    4.0
    1
    Электрическая дисковая пила Ставр ПДЭ-165/1300
    Электрическая дисковая пила Ставр ПДЭ-165/1300
    Электрическая дисковая пила Ставр ПДЭ-165/1300
    Электрическая дисковая пила Ставр ПДЭ-165/1300
    Электрическая дисковая пила Ставр ПДЭ-165/1300
    Электрическая дисковая пила Ставр ПДЭ-165/1300
    Электрическая дисковая пила Ставр ПДЭ-165/1300
      Электрическая дисковая пила Ставр ПДЭ-165/1300
      Электрическая дисковая пила Ставр ПДЭ-165/1300
      Электрическая дисковая пила Ставр ПДЭ-165/1300
      Электрическая дисковая пила Ставр ПДЭ-165/1300
      Электрическая дисковая пила Ставр ПДЭ-165/1300
      Электрическая дисковая пила Ставр ПДЭ-165/1300
      Электрическая дисковая пила Ставр ПДЭ-165/1300

      Электрическая дисковая пила Ставр ПДЭ-165/1300

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000021655
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Электрическая дисковая пила Ставр ПДЭ-165/1300 предназначена для распиловки заготовок из древесины. Дополнительная рукоятка обеспечивает комфортный рабочий процесс. Угол пропила регулируется в диапазоне от 0 до 45 градусов. Для поддержания чистоты рабочего места можно подключить пылесос или мешок для сбора пыли.

        Преимущества

        • Металлическая опорная плита. Способна выдерживать большие нагрузки, служит для увеличения прочности конструкции
        • Безопасность. Блокировка кнопки запуска защищает инструмент от случайных включений
        • Точность в работе. Пила поставляется с параллельным упором, обеспечивающим высокую точность пиления
        • Чистота рабочего места. Система пылеудаления с возможностью подключения пылесоса или мешка для сбора отходов сохранит рабочее место в чистоте
        • Пиление под углом. Пила имеет возможность распила под углом от 0 до 45º