Электрическая газонокосилка Al-ko Comfort 40 E 112858
Арт. X186128100
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Колеса на подшипниках
|Нет
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Габариты, мм
|800х500х500
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- Электрическая газонокосилка Al-ko Comfort 40 E 112858 - функциональная электрическая газонокосилка с режимом измельчения травы. Не только подстригает, но и удобряет газон благодаря функции мульчирования. Средняя по ширине захвата модель (40 см). Рассчитана на территорию до 600 кв.м. Высота травы регулируется центральным рычагом. Трава накапливается во вместительном травосборнике с индикатором уровня. Увеличенные колеса легко преодолевают препятствия. Рукоятка складывается; для транспортирования предусмотрена отдельная верхняя ручка.
Преимущества
- Простота
- Удобство
- Мощность
- Высокая производительность
- Малый вес
- Компактность
- Безопасность
- Долгий срок службы