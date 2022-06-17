Преимущества

Простота

Удобство

Мощность

Высокая производительность

Малый вес

Компактность

Безопасность

Долгий срок службы

Электрическая газонокосилка Al-ko Comfort 40 E 112858 - функциональная электрическая газонокосилка с режимом измельчения травы. Не только подстригает, но и удобряет газон благодаря функции мульчирования. Средняя по ширине захвата модель (40 см). Рассчитана на территорию до 600 кв.м. Высота травы регулируется центральным рычагом. Трава накапливается во вместительном травосборнике с индикатором уровня. Увеличенные колеса легко преодолевают препятствия. Рукоятка складывается; для транспортирования предусмотрена отдельная верхняя ручка.