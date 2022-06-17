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Электрическая газонокосилка Al-ko Comfort 40 E 112858
5.0
2
16 990 ₽
Электрические газонокосилки
    Электрическая газонокосилка Al-ko Comfort 40 E 112858
    Арт. X186128100
    5.0
    2
    Электрическая газонокосилка Al-ko Comfort 40 E 112858
    Электрическая газонокосилка Al-ko Comfort 40 E 112858
    Электрическая газонокосилка Al-ko Comfort 40 E 112858
    Электрическая газонокосилка Al-ko Comfort 40 E 112858
    Электрическая газонокосилка Al-ko Comfort 40 E 112858
    Электрическая газонокосилка Al-ko Comfort 40 E 112858
      Электрическая газонокосилка Al-ko Comfort 40 E 112858
      Электрическая газонокосилка Al-ko Comfort 40 E 112858
      Электрическая газонокосилка Al-ko Comfort 40 E 112858
      Электрическая газонокосилка Al-ko Comfort 40 E 112858
      Электрическая газонокосилка Al-ko Comfort 40 E 112858
      Электрическая газонокосилка Al-ko Comfort 40 E 112858

      Электрическая газонокосилка Al-ko Comfort 40 E 112858

      16 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 880 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 850 ₽
      Арт. X186128100
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Колеса на подшипниках
      		Нет
      Габариты, мм
      		800х500х500
      Все характеристики
      16 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 880 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 850 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрическая газонокосилка Al-ko Comfort 40 E 112858  - функциональная электрическая газонокосилка с режимом измельчения травы. Не только подстригает, но и удобряет газон благодаря функции мульчирования. Средняя по ширине захвата модель (40 см). Рассчитана на территорию до 600 кв.м. Высота травы регулируется центральным рычагом. Трава накапливается во вместительном травосборнике с индикатором уровня. Увеличенные колеса легко преодолевают препятствия. Рукоятка складывается; для транспортирования предусмотрена отдельная верхняя ручка.

        Преимущества

        • Простота
        • Удобство
        • Мощность
        • Высокая производительность
        • Малый вес
        • Компактность
        • Безопасность
        • Долгий срок службы