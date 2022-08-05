Электрическая газонокосилка Huter ELM-11А32 70/4/14
Арт. О00000026404
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Колеса на подшипниках
|Нет
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Габариты, мм
|650x455x370
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- Электрическая газонокосилка Huter ELM-11А32 70/4/14 предназначена для ухода за газонами на приусадебных и дачных участках. Она незаменима, когда нужно ровно и аккуратно подстричь траву на лужайках с ровной поверхностью. Благодаря понятным органам управления, эксплуатировать газонокосилку может даже неопытный человек. Легкий пластиковый корпус не чувствителен к коррозии, а благодаря складной рукоятке облегчена транспортировка и хранение.
Преимущества
- Корпус Huter ELM-11А32 70/4/14 выполнен из прочного и лёгкого пластика
- Надёжный электродвигатель
- Широкий диапазон высоты среза
- Нож изготовлен из прочной стали и имеет очень большой ресурс работы
- Вместительный травосборник
- Низкий уровень шума