Преимущества

Корпус Huter ELM-11А32 70/4/14 выполнен из прочного и лёгкого пластика

Надёжный электродвигатель

Широкий диапазон высоты среза

Нож изготовлен из прочной стали и имеет очень большой ресурс работы

Вместительный травосборник

Низкий уровень шума

Электрическая газонокосилка Huter ELM-11А32 70/4/14 предназначена для ухода за газонами на приусадебных и дачных участках. Она незаменима, когда нужно ровно и аккуратно подстричь траву на лужайках с ровной поверхностью. Благодаря понятным органам управления, эксплуатировать газонокосилку может даже неопытный человек. Легкий пластиковый корпус не чувствителен к коррозии, а благодаря складной рукоятке облегчена транспортировка и хранение.