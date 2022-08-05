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Электрическая газонокосилка Huter ELM-11А32 70/4/14
5.0
1
Найти аналог
Электрические газонокосилки
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-11А32 70/4/14
    Арт. О00000026404
    5.0
    1
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-11А32 70/4/14
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-11А32 70/4/14
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-11А32 70/4/14
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-11А32 70/4/14
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-11А32 70/4/14
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-11А32 70/4/14
    Электрическая газонокосилка Huter ELM-11А32 70/4/14
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-11А32 70/4/14
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-11А32 70/4/14
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-11А32 70/4/14
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-11А32 70/4/14
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-11А32 70/4/14
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-11А32 70/4/14
      Электрическая газонокосилка Huter ELM-11А32 70/4/14

      Электрическая газонокосилка Huter ELM-11А32 70/4/14

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026404
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Колеса на подшипниках
      		Нет
      Габариты, мм
      		650x455x370
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая газонокосилка Huter ELM-11А32 70/4/14 предназначена для ухода за газонами на приусадебных и дачных участках. Она незаменима, когда нужно ровно и аккуратно подстричь траву на лужайках с ровной поверхностью. Благодаря понятным органам управления, эксплуатировать газонокосилку может даже неопытный человек. Легкий пластиковый корпус не чувствителен к коррозии, а благодаря складной рукоятке облегчена транспортировка и хранение.

        Преимущества

        • Корпус Huter ELM-11А32 70/4/14 выполнен из прочного и лёгкого пластика
        • Надёжный электродвигатель
        • Широкий диапазон высоты среза
        • Нож изготовлен из прочной стали и имеет очень большой ресурс работы
        • Вместительный травосборник
        • Низкий уровень шума