Электрическая газонокосилка Makita ELM 4620

Преимущества

4-в-1: кошение, выброс в бок, сбор и мульчирование

Складная, регулируемая рукоятка

Мощный асинхронный двигатель

Центральная регулировка высоты кошения (8 положений)

Стальной корпус

Шариковые подшипники в колесах

Функция мульчирования

Низкий уровень шума

Индикатор заполнения травосборника

Газонокосилка Makita ELM4620 предназначена для ухода за газоном площадью от 800 до 1000 кв.м. Высоту рукоятки можно отрегулировать под пользователя любого роста.Один рычаг позволяет изменять высоту скоса от 20 до 75 мм. Количество положений скашивания - 8. Травосборник, рассчитанный на 60 л отходов, не требует частого опустошения. Также контейнер оснащен индикатором наполнения.