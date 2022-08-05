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Электрическая газонокосилка Makita ELM 4620
5.0
1
Найти аналог
Электрические газонокосилки
    Электрическая газонокосилка Makita ELM 4620
    Арт. УСЦ00002753
    5.0
    1
    Электрическая газонокосилка Makita ELM 4620
    Электрическая газонокосилка Makita ELM 4620
      Электрическая газонокосилка Makita ELM 4620
      Электрическая газонокосилка Makita ELM 4620

      Электрическая газонокосилка Makita ELM 4620

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. УСЦ00002753
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Колеса на подшипниках
      		Нет
      Габариты, мм
      		1700х570х1165
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка Makita ELM4620 предназначена для ухода за газоном площадью от 800 до 1000 кв.м. Высоту рукоятки можно отрегулировать под пользователя любого роста.
        Один рычаг позволяет изменять высоту скоса от 20 до 75 мм. Количество положений скашивания - 8. Травосборник, рассчитанный на 60 л отходов, не требует частого опустошения. Также контейнер оснащен индикатором наполнения.

        Преимущества

        • 4-в-1: кошение, выброс в бок, сбор и мульчирование
        • Складная, регулируемая рукоятка
        • Мощный асинхронный двигатель
        • Центральная регулировка высоты кошения (8 положений)
        • Стальной корпус
        • Шариковые подшипники в колесах
        • Функция мульчирования
        • Низкий уровень шума
        • Индикатор заполнения травосборника