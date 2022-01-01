Электрическая каретка д/тали Jet 3.0 ЕТ-1С JE272730

Электрическая каретка для тали 3.0ET-1C JET 272730 используется для транспортировки грузов весом до 3000 кг. Оснащена тормозом соленоидного типа, благодаря которому торможение происходит практически мгновенно. Все металлические детали защищены порошковым покрытием, за счет чего детали имеют повышенную коррозионную стойкость. Управление осуществляется с помощью панели 24 В с кнопками. Используется с талями серии SS и DS, на которых так же как и на каретке установлены быстроразъемные соединения, облегчающие и ускоряющие процесс установки и подключения