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Электрическая каретка д/тали Jet 3.0 ЕТ-1С JE272730
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Тали
    Электрическая каретка д/тали Jet 3.0 ЕТ-1С JE272730
    Арт. Х12403480
    Электрическая каретка д/тали Jet 3.0 ЕТ-1С JE272730

      Электрическая каретка д/тали Jet 3.0 ЕТ-1С JE272730

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12403480

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрическая каретка для тали 3.0ET-1C JET 272730 используется для транспортировки грузов весом до 3000 кг. Оснащена тормозом соленоидного типа, благодаря которому торможение происходит практически мгновенно. Все металлические детали защищены порошковым покрытием, за счет чего детали имеют повышенную коррозионную стойкость. Управление осуществляется с помощью панели 24 В с кнопками. Используется с талями серии SS и DS, на которых так же как и на каретке установлены быстроразъемные соединения, облегчающие и ускоряющие процесс установки и подключения