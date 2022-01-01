Электрическая лебедка ADA WINCH SS 9500 (OFF ROAD)

Преимущества

Прочность. Трос изготовлен из прочного металла и имеет плотное плетение,что обеспечивает надежность при эксплуатации

Защита от поломки. Направляющие валы обеспечивают равномерную навивку троса на катушку, предотвращая поломку устройства

Надежный захват. Крюк лебедки ADA WINCH SS 9500 OFF ROAD А00285 оборудован карабином для надежного захвата

Высокая мощность двигателя

Удобное управление

Большая длина троса

Прочные соединения узлов

Надежность конструкции

Лебедка электрическая ADA WINCH SS 9500 (OFF ROAD) предназначена для установки на средние и тяжелые внедорожники и помогает преодолевать препятствия и вытягивать застрявшие транспортные средства. Лебедка оснащена электрическим мотором мощность 5,7 л.с. Питание осуществляется от аккумулятора автомобиля. При работе лебедки рекомендуется держать двигатель автомобиля включенным. Максимальное тяговое усилие с одним слоем троса на барабане лебедки 4310 кгс. Управление лебедкой осуществляется с переносного пульта подключаемого к блоку управления. Для буксировки используется прочный стальной трос диаметром 8,3 мм длиной 28 метров. Торможение троса автоматическое. Отпустил кнопку пульта — барабан остановился. В комплект лебедки входит все необходимое для установки. Лебедка ADA WINCH SS 9500 станет Вашим главным помощником в трудно проходимых местах, где не всегда можно дождаться помощи и нужно справляться с трудностями в одиночку.