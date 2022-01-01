Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрическая лебедка ADA WINCH SS 9500 (OFF ROAD)
Найти аналог
Ручные лебедки
    Электрическая лебедка ADA WINCH SS 9500 (OFF ROAD)
    Арт. geototal_85
    Электрическая лебедка ADA WINCH SS 9500 (OFF ROAD)
    Электрическая лебедка ADA WINCH SS 9500 (OFF ROAD)
    Электрическая лебедка ADA WINCH SS 9500 (OFF ROAD)
      Электрическая лебедка ADA WINCH SS 9500 (OFF ROAD)
      Электрическая лебедка ADA WINCH SS 9500 (OFF ROAD)
      Электрическая лебедка ADA WINCH SS 9500 (OFF ROAD)

      Электрическая лебедка ADA WINCH SS 9500 (OFF ROAD)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. geototal_85

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Тип лебедки
      		шестеренчатая
      Длина троса/ленты, м
      		28
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лебедка электрическая ADA WINCH SS 9500 (OFF ROAD) предназначена для установки на средние и тяжелые внедорожники и помогает преодолевать препятствия и вытягивать застрявшие транспортные средства. Лебедка оснащена электрическим мотором мощность 5,7 л.с. Питание осуществляется от аккумулятора автомобиля. При работе лебедки рекомендуется держать двигатель автомобиля включенным. Максимальное тяговое усилие с одним слоем троса на барабане лебедки 4310 кгс. Управление лебедкой осуществляется с переносного пульта подключаемого к блоку управления. Для буксировки используется прочный стальной трос диаметром 8,3 мм длиной 28 метров. Торможение троса автоматическое. Отпустил кнопку пульта — барабан остановился. В комплект лебедки входит все необходимое для установки. Лебедка ADA WINCH SS 9500 станет Вашим главным помощником в трудно проходимых местах, где не всегда можно дождаться помощи и нужно справляться с трудностями в одиночку.

        Преимущества

        • Прочность. Трос изготовлен из прочного металла и имеет плотное плетение,что обеспечивает надежность при эксплуатации
        • Защита от поломки. Направляющие валы обеспечивают равномерную навивку троса на катушку, предотвращая поломку устройства
        • Надежный захват. Крюк лебедки ADA WINCH SS 9500 OFF ROAD А00285 оборудован карабином для надежного захвата
        • Высокая мощность двигателя
        • Удобное управление
        • Большая длина троса
        • Прочные соединения узлов
        • Надежность конструкции