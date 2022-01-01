Электрическая лебедка ADA WINCH SS 9500 (OFF ROAD)
Арт. geototal_85
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Тип лебедки
|шестеренчатая
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Длина троса/ленты, м
|28
- Лебедка электрическая ADA WINCH SS 9500 (OFF ROAD) предназначена для установки на средние и тяжелые внедорожники и помогает преодолевать препятствия и вытягивать застрявшие транспортные средства. Лебедка оснащена электрическим мотором мощность 5,7 л.с. Питание осуществляется от аккумулятора автомобиля. При работе лебедки рекомендуется держать двигатель автомобиля включенным. Максимальное тяговое усилие с одним слоем троса на барабане лебедки 4310 кгс. Управление лебедкой осуществляется с переносного пульта подключаемого к блоку управления. Для буксировки используется прочный стальной трос диаметром 8,3 мм длиной 28 метров. Торможение троса автоматическое. Отпустил кнопку пульта — барабан остановился. В комплект лебедки входит все необходимое для установки. Лебедка ADA WINCH SS 9500 станет Вашим главным помощником в трудно проходимых местах, где не всегда можно дождаться помощи и нужно справляться с трудностями в одиночку.
Преимущества
- Прочность. Трос изготовлен из прочного металла и имеет плотное плетение,что обеспечивает надежность при эксплуатации
- Защита от поломки. Направляющие валы обеспечивают равномерную навивку троса на катушку, предотвращая поломку устройства
- Надежный захват. Крюк лебедки ADA WINCH SS 9500 OFF ROAD А00285 оборудован карабином для надежного захвата
- Высокая мощность двигателя
- Удобное управление
- Большая длина троса
- Прочные соединения узлов
- Надежность конструкции