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Электрические листовые ножницы по металлу Интерскол НН-2,5/520
4.0
1
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Ножницы вырезные (листовые)
    Электрические листовые ножницы по металлу Интерскол НН-2,5/520
    Арт. Х1271414
    4.0
    1
    Электрические листовые ножницы по металлу Интерскол НН-2,5/520
    Электрические листовые ножницы по металлу Интерскол НН-2,5/520
      Электрические листовые ножницы по металлу Интерскол НН-2,5/520
      Электрические листовые ножницы по металлу Интерскол НН-2,5/520

      Электрические листовые ножницы по металлу Интерскол НН-2,5/520

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1271414
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ножевые ножницы Интерскол НН-2.5/520 202.1.0.00 - это электроинструмент, сконструированный для прямой и фигурной резки материалов толщиной до 2,5 миллиметров. При резке ножницами края заготовок остаются ровными. Два ножа (один подвижный, второй неподвижный) служат для точной резки без отходов.

        Преимущества:

        • Длинный сетевой шнур (2,7 метра) - для комфортной работы на удалении от источника питания;
        • С помощью данной модели можно резать стальные и алюминиевые листы, пластмассу, картон и другие неметаллические материалы толщиной до 2,5 миллиметров;
        • При резке ножевыми ножницами Интерскол НН-2.5/520 202.1.0.00 получается ровный край - не требуется дополнительной его обработки;
        • Узкая рукоять удобна для захвата;
        • Высокая скорость резки - до 7 метров в минуту стального листа толщиной 1мм.