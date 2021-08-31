Электрические листовые ножницы по металлу Интерскол НН-2,5/520
Арт. Х1271414
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
- Ножевые ножницы Интерскол НН-2.5/520 202.1.0.00 - это электроинструмент, сконструированный для прямой и фигурной резки материалов толщиной до 2,5 миллиметров. При резке ножницами края заготовок остаются ровными. Два ножа (один подвижный, второй неподвижный) служат для точной резки без отходов.
Преимущества:
- Длинный сетевой шнур (2,7 метра) - для комфортной работы на удалении от источника питания;
- С помощью данной модели можно резать стальные и алюминиевые листы, пластмассу, картон и другие неметаллические материалы толщиной до 2,5 миллиметров;
- При резке ножевыми ножницами Интерскол НН-2.5/520 202.1.0.00 получается ровный край - не требуется дополнительной его обработки;
- Узкая рукоять удобна для захвата;
- Высокая скорость резки - до 7 метров в минуту стального листа толщиной 1мм.