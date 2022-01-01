Электрический конвектор Nobo C2F 05 XSC
Арт. 704239125
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Норвегия
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Родина бренда
|Норвегия
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Габариты, мм
|200х775x55
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Поддержка Wi-Fi
|Нет
- Электрический конвектор Nobo C2F 05 XSC предназначен для обогрева небольших помещений. Форма корпуса обеспечивает удобство установки прибора вдоль стен. Встроенный термостат будет поддерживать заданную температуру в комнате.
Преимущества
- В комплекте поставляются кронштейны для крепления конвектора на стену
- Защита от перегрева обеспечивает безопасность эксплуатации прибора
- Конвектор экономичен в плане потребления электроэнергии
- Во время обогрева прибор не сжигает кислород
- Конвектор безопасен для детей и домашних животных
- Возможна напольная установка прибора на специальные ножки, которые поставляются отдельно