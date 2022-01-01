Преимущества

В комплекте поставляются кронштейны для крепления конвектора на стену

Защита от перегрева обеспечивает безопасность эксплуатации прибора

Конвектор экономичен в плане потребления электроэнергии

Во время обогрева прибор не сжигает кислород

Конвектор безопасен для детей и домашних животных

Возможна напольная установка прибора на специальные ножки, которые поставляются отдельно

Электрический конвектор Nobo C2F 05 XSC предназначен для обогрева небольших помещений. Форма корпуса обеспечивает удобство установки прибора вдоль стен. Встроенный термостат будет поддерживать заданную температуру в комнате.