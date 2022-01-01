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Электрический конвектор Nobo C2F 05 XSC
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Конвекторы
    Электрический конвектор Nobo C2F 05 XSC
    Арт. 704239125
    Электрический конвектор Nobo C2F 05 XSC

      Электрический конвектор Nobo C2F 05 XSC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704239125

      Характеристики

      Производитель
      		Nobo
      Страна производства
      		Норвегия
      Родина бренда
      		Норвегия
      Габариты, мм
      		200х775x55
      Поддержка Wi-Fi
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрический конвектор Nobo C2F 05 XSC предназначен для обогрева небольших помещений. Форма корпуса обеспечивает удобство установки прибора вдоль стен. Встроенный термостат будет поддерживать заданную температуру в комнате.

        Преимущества

        • В комплекте поставляются кронштейны для крепления конвектора на стену
        • Защита от перегрева обеспечивает безопасность эксплуатации прибора
        • Конвектор экономичен в плане потребления электроэнергии
        • Во время обогрева прибор не сжигает кислород
        • Конвектор безопасен для детей и домашних животных
        • Возможна напольная установка прибора на специальные ножки, которые поставляются отдельно