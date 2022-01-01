Преимущества

Термостат обеспечивает точность поддержания заданной температуры 0,1 градуса

Защита от перегрева увеличивает надежность и долговечность эксплуатации конвектора

Прибор безопасен для домашних животных и детей

Во время обогрева помещения конвектор не сжигает кислород

Экономичность потребления электроэнергии

Для настенного монтажа в комплекте поставляются кронштейны

Возможна установка конвектора на пол при помощи специальных ножек (не поставляются в комплекте)

Электрический конвектор Nobo C4F 05 XSC - используется для основного или дополнительного обогрева помещения. Встроенный термостат обеспечивает удобство поддержания необходимой температуры в комнате. Для настенного крепления конвектора в комплекте поставляются кронштейны. Возможна установка прибора на пол при помощи специальных ножек, которые приобретаются отдельно.