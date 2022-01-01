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Электрический конвектор Nobo C4F 05 XSC
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Конвекторы
    Электрический конвектор Nobo C4F 05 XSC
    Арт. 704239128
    Электрический конвектор Nobo C4F 05 XSC
    Электрический конвектор Nobo C4F 05 XSC
      Электрический конвектор Nobo C4F 05 XSC
      Электрический конвектор Nobo C4F 05 XSC

      Электрический конвектор Nobo C4F 05 XSC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704239128

      Характеристики

      Производитель
      		Nobo
      Страна производства
      		Норвегия
      Родина бренда
      		Норвегия
      Габариты, мм
      		400х475x55
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический конвектор Nobo C4F 05 XSC - используется для основного или дополнительного обогрева помещения. Встроенный термостат обеспечивает удобство поддержания необходимой температуры в комнате. Для настенного крепления конвектора в комплекте поставляются кронштейны. Возможна установка прибора на пол при помощи специальных ножек, которые приобретаются отдельно.

        Преимущества

        • Термостат обеспечивает точность поддержания заданной температуры 0,1 градуса
        • Защита от перегрева увеличивает надежность и долговечность эксплуатации конвектора
        • Прибор безопасен для домашних животных и детей
        • Во время обогрева помещения конвектор не сжигает кислород
        • Экономичность потребления электроэнергии
        • Для настенного монтажа в комплекте поставляются кронштейны
        • Возможна установка конвектора на пол при помощи специальных ножек (не поставляются в комплекте)