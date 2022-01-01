Электрический конвектор Nobo C4F 05 XSC
Арт. 704239128
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Норвегия
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Родина бренда
|Норвегия
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Габариты, мм
|400х475x55
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Электрический конвектор Nobo C4F 05 XSC - используется для основного или дополнительного обогрева помещения. Встроенный термостат обеспечивает удобство поддержания необходимой температуры в комнате. Для настенного крепления конвектора в комплекте поставляются кронштейны. Возможна установка прибора на пол при помощи специальных ножек, которые приобретаются отдельно.
Преимущества
- Термостат обеспечивает точность поддержания заданной температуры 0,1 градуса
- Защита от перегрева увеличивает надежность и долговечность эксплуатации конвектора
- Прибор безопасен для домашних животных и детей
- Во время обогрева помещения конвектор не сжигает кислород
- Экономичность потребления электроэнергии
- Для настенного монтажа в комплекте поставляются кронштейны
- Возможна установка конвектора на пол при помощи специальных ножек (не поставляются в комплекте)