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Культиватор электрический Champion EC1400
5.0
1
Найти аналог
Культиваторы электрические
    Культиватор электрический Champion EC1400
    Арт. champion_844
    5.0
    1
    Культиватор электрический Champion EC1400

      Культиватор электрический Champion EC1400

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. champion_844
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Мощность, кВт
      		1.4
      Вес, кг
      		11
      Наличие реверса
      		Нет
      Колеса
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Электрический культиватор Champion EC1400 используется на небольших участках. Подходит для культивирования почвы в теплицах и парниках. Малошумен и экологичен. Ширина вспашки составляет 40 см. Колеса облегчают транспортировку культиватора с места на место.

        Преимущества:

        • Электродвигатель - отсутствие выхлопных газов, малошумность;
        • Блокировка включения;
        • Небольшой вес.

        Комплектация:

        • Электрический культиватор;
        • Фрезы (6 шт.);
        • Верхняя часть рабочей рукоятки;
        • Нижняя часть рабочей рукоятки;
        • Защитное крыло;
        • Колеса;
        • Упаковка.