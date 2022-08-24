Культиватор электрический Champion EC1400

Описание:

Преимущества:

Электродвигатель - отсутствие выхлопных газов, малошумность;

Блокировка включения;

Небольшой вес.

Комплектация:

Электрический культиватор;

Фрезы (6 шт.);

Верхняя часть рабочей рукоятки;

Нижняя часть рабочей рукоятки;

Защитное крыло;

Колеса;

Упаковка.

Электрический культиватор Champion EC1400 используется на небольших участках. Подходит для культивирования почвы в теплицах и парниках. Малошумен и экологичен. Ширина вспашки составляет 40 см. Колеса облегчают транспортировку культиватора с места на место.