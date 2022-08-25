Культиватор электрический Champion EC750
Арт. champion_843
Характеристики
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Производитель
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Мощность, кВт
|0.75
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Вес, кг
|7.2
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Наличие реверса
|Нет
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Колеса
|нет
Описание:Электрический культиватор Champion EC750 с синхронным двигателем мощностью 750 Вт используется в парниках и теплицах. Оснащен металлическими фрезами и обрабатывает почву на глубину до 20 см. Отличается небольшим весом, поэтому легко переносится за ручку. Уровень шума относительно невысок. Ширина захвата составляет 32 см.
Преимущества:
- Электродвигатель - отсутствие выхлопных газов, малошумность;
- Блокировка включения;
- Небольшой вес.
Комплектация:
- Электрический культиватор;
- Фрезы (4 шт.);
- Защитное крыло.