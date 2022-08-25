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Культиватор электрический Champion EC750
3.0
1
Найти аналог
Культиваторы электрические
    Культиватор электрический Champion EC750
    Арт. champion_843
    3.0
    1
    Культиватор электрический Champion EC750

      Культиватор электрический Champion EC750

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. champion_843
      3.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Мощность, кВт
      		0.75
      Вес, кг
      		7.2
      Наличие реверса
      		Нет
      Колеса
      		нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание:

        Электрический культиватор Champion EC750 с синхронным двигателем мощностью 750 Вт используется в парниках и теплицах. Оснащен металлическими фрезами и обрабатывает почву на глубину до 20 см. Отличается небольшим весом, поэтому легко переносится за ручку. Уровень шума относительно невысок. Ширина захвата составляет 32 см.

        Преимущества:

        • Электродвигатель - отсутствие выхлопных газов, малошумность;
        • Блокировка включения;
        • Небольшой вес.

        Комплектация:

        • Электрический культиватор;
        • Фрезы (4 шт.);
        • Защитное крыло.