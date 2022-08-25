Культиватор электрический Champion EC750

Описание:

Преимущества:

Электродвигатель - отсутствие выхлопных газов, малошумность;

Блокировка включения;

Небольшой вес.

Комплектация:

Электрический культиватор;

Фрезы (4 шт.);

Защитное крыло.

Электрический культиватор Champion EC750 с синхронным двигателем мощностью 750 Вт используется в парниках и теплицах. Оснащен металлическими фрезами и обрабатывает почву на глубину до 20 см. Отличается небольшим весом, поэтому легко переносится за ручку. Уровень шума относительно невысок. Ширина захвата составляет 32 см.