Культиватор электрический Huter EMC-1400
Арт. О00000013222
Характеристики
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Производитель
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Мощность, кВт
|1.4
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Вес, кг
|12
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Наличие реверса
|Нет
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Колеса
|нет
- Культиватор электрический HUTER EMC-1600 используется для обработки почвы методом культивации, то есть её рыхления без переворота почвы, выравнивания и т.д. С таким агрегатом можно получить хорошие результаты на дачных участках, ограниченных территориях, междурядьях, на клумбах и возле деревьев. Культиватор укомплектован электрическим синхронным щеточным двигателем и работает от обычной сети 220 В.
Преимущества
- Двигатель: электрический, синхронный, щеточный
- Мощность: 1400 Вт
- Напряжение: 230В/50