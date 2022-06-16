Культиватор электрический Huter EMC-1400

Преимущества

Двигатель: электрический, синхронный, щеточный

Мощность: 1400 Вт

Напряжение: 230В/50





Культиватор электрический HUTER EMC-1600 используется для обработки почвы методом культивации, то есть её рыхления без переворота почвы, выравнивания и т.д. С таким агрегатом можно получить хорошие результаты на дачных участках, ограниченных территориях, междурядьях, на клумбах и возле деревьев. Культиватор укомплектован электрическим синхронным щеточным двигателем и работает от обычной сети 220 В.