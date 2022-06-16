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Культиватор электрический Huter EMC-1400
5.0
2
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Культиваторы электрические
    Культиватор электрический Huter EMC-1400
    Арт. О00000013222
    5.0
    2
    Культиватор электрический Huter EMC-1400

      Культиватор электрический Huter EMC-1400

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013222
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Мощность, кВт
      		1.4
      Вес, кг
      		12
      Наличие реверса
      		Нет
      Колеса
      		нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Культиватор электрический HUTER EMC-1600 используется для обработки почвы методом культивации, то есть её рыхления без переворота почвы, выравнивания и т.д. С таким агрегатом можно получить хорошие результаты на дачных участках, ограниченных территориях, междурядьях, на клумбах и возле деревьев. Культиватор укомплектован электрическим синхронным щеточным двигателем и работает от обычной сети 220 В. 

        Преимущества

        • Двигатель: электрический, синхронный, щеточный
        • Мощность: 1400 Вт 
        • Напряжение: 230В/50