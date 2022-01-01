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Электрический нагреватель Sial Red Planet 150T PV
Найти аналог
Электрические тепловые пушки
    Электрический нагреватель Sial Red Planet 150T PV
    Арт. 704239192
    Электрический нагреватель Sial Red Planet 150T PV

      Электрический нагреватель Sial Red Planet 150T PV

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704239192

      Характеристики

      Производитель
      		Sial
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Термостат
      		Нет
      Тип нагревательного элемента
      		ТЭН
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрическая тепловая пушка Sial Red Planet 90 T PV 20821051 предназначена для отопления или сушки в промышленных помещениях, складах и офисах. Есть три режима мощности (3 кВт, 6 кВт, 9 кВт) и режим, когда работает лишь вентилятор. Пушка не сжигает кислород в помещении, что позволяет использовать ее в местах скопления людей. Низкий уровень шума не будет отвлекать вас от работы или других важных дел. Небольшие габариты позволяют размещать пушку в любом удобном месте

        Преимущества

        • Высокий КПД
        • Долгий срок службы
        • Небольшой вес
        • Надежная система защиты от перегрева
        • Антикоррозионное покрытие
        • Не распространяет посторонних запахов при работе
        • Экологически чистый источник тепла
        • От попадания посторонних предметов внутрь пушки предусмотрена металлическая решетка
        • Простое техническое обслуживание