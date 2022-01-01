Электрический нагреватель Sial Red Planet 150T PV
Арт. 704239192
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Термостат
|Нет
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Тип нагревательного элемента
|ТЭН
- Электрическая тепловая пушка Sial Red Planet 90 T PV 20821051 предназначена для отопления или сушки в промышленных помещениях, складах и офисах. Есть три режима мощности (3 кВт, 6 кВт, 9 кВт) и режим, когда работает лишь вентилятор. Пушка не сжигает кислород в помещении, что позволяет использовать ее в местах скопления людей. Низкий уровень шума не будет отвлекать вас от работы или других важных дел. Небольшие габариты позволяют размещать пушку в любом удобном месте
Преимущества
- Высокий КПД
- Долгий срок службы
- Небольшой вес
- Надежная система защиты от перегрева
- Антикоррозионное покрытие
- Не распространяет посторонних запахов при работе
- Экологически чистый источник тепла
- От попадания посторонних предметов внутрь пушки предусмотрена металлическая решетка
- Простое техническое обслуживание