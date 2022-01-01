Электрический нагреватель Sial Red Planet 150T PV

Преимущества

Высокий КПД

Долгий срок службы

Небольшой вес

Надежная система защиты от перегрева

Антикоррозионное покрытие

Не распространяет посторонних запахов при работе

Экологически чистый источник тепла

От попадания посторонних предметов внутрь пушки предусмотрена металлическая решетка

Простое техническое обслуживание

Электрическая тепловая пушка Sial Red Planet 90 T PV 20821051 предназначена для отопления или сушки в промышленных помещениях, складах и офисах. Есть три режима мощности (3 кВт, 6 кВт, 9 кВт) и режим, когда работает лишь вентилятор. Пушка не сжигает кислород в помещении, что позволяет использовать ее в местах скопления людей. Низкий уровень шума не будет отвлекать вас от работы или других важных дел. Небольшие габариты позволяют размещать пушку в любом удобном месте