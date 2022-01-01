Электрический проточный водонагреватель AEG DDLE LCD 27

Преимущества

Работает от трехфазной электрической сети;

Защищен от перегрева;

Встроена система электронной диагностики;

Высокая мощность нагрева воды;

Используется стальной спиральный элемент;

Высокий класс защиты корпуса от брызг;

Эксплуатация прибора с "жесткой" водой;

Можно подключить к нескольким точкам водоразбора.

Трехфазный напорный нагреватель AEG DDLE LCD 27 применяется для организации горячего водоснабжения жилого помещения. Он относится к приборам для водонагрева напорного типа, а потому без проблем может быть встроен в водопроводную систему, обеспечивающую жилое помещение водой. Работать данный водонагреватель может с одной или несколькими точками водозабора.Агрегат оснащен электронной системой управления, отличается долговечностью и абсолютной надежностью. Еще одним его плюсом являются компактные размеры, что позволяет размещать водонагреватель даже в ограниченном пространстве.