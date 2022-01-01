Электрический проточный водонагреватель AEG DDLE LCD 27
Арт. 1052956
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Словакия
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Родина бренда
|Германия
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Способ подачи воды
|напорный
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Защита от перегрева
|Да
- Трехфазный напорный нагреватель AEG DDLE LCD 27 применяется для организации горячего водоснабжения жилого помещения. Он относится к приборам для водонагрева напорного типа, а потому без проблем может быть встроен в водопроводную систему, обеспечивающую жилое помещение водой. Работать данный водонагреватель может с одной или несколькими точками водозабора.Агрегат оснащен электронной системой управления, отличается долговечностью и абсолютной надежностью. Еще одним его плюсом являются компактные размеры, что позволяет размещать водонагреватель даже в ограниченном пространстве.
Преимущества
- Работает от трехфазной электрической сети;
- Защищен от перегрева;
- Встроена система электронной диагностики;
- Высокая мощность нагрева воды;
- Используется стальной спиральный элемент;
- Высокий класс защиты корпуса от брызг;
- Эксплуатация прибора с "жесткой" водой;
- Можно подключить к нескольким точкам водоразбора.