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Электрический проточный водонагреватель AEG DDLE LCD 27
Найти аналог
Проточные водонагреватели электрические
    Электрический проточный водонагреватель AEG DDLE LCD 27
    Арт. 1052956
    Электрический проточный водонагреватель AEG DDLE LCD 27

      Электрический проточный водонагреватель AEG DDLE LCD 27

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1052956

      Характеристики

      Производитель
      		AEG
      Страна производства
      		Словакия
      Родина бренда
      		Германия
      Способ подачи воды
      		напорный
      Защита от перегрева
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Трехфазный напорный нагреватель AEG DDLE LCD 27 применяется для организации горячего водоснабжения жилого помещения. Он относится к приборам для водонагрева напорного типа, а потому без проблем может быть встроен в водопроводную систему, обеспечивающую жилое помещение водой. Работать данный водонагреватель может с одной или несколькими точками водозабора.Агрегат оснащен электронной системой управления, отличается долговечностью и абсолютной надежностью. Еще одним его плюсом являются компактные размеры, что позволяет размещать водонагреватель даже в ограниченном пространстве.

        Преимущества

        • Работает от трехфазной электрической сети;
        • Защищен от перегрева;
        • Встроена система электронной диагностики;
        • Высокая мощность нагрева воды;
        • Используется стальной спиральный элемент;
        • Высокий класс защиты корпуса от брызг;
        • Эксплуатация прибора с "жесткой" водой;
        • Можно подключить к нескольким точкам водоразбора.