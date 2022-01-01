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Электрический проточный водонагреватель AEG DDLE OKO TD 27
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Проточные водонагреватели электрические
    Электрический проточный водонагреватель AEG DDLE OKO TD 27
    Арт. 1052962
    Электрический проточный водонагреватель AEG DDLE OKO TD 27
    Электрический проточный водонагреватель AEG DDLE OKO TD 27
      Электрический проточный водонагреватель AEG DDLE OKO TD 27
      Электрический проточный водонагреватель AEG DDLE OKO TD 27

      Электрический проточный водонагреватель AEG DDLE OKO TD 27

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1052962

      Характеристики

      Производитель
      		AEG
      Страна производства
      		Словакия
      Родина бренда
      		Германия
      Способ подачи воды
      		напорный
      Защита от перегрева
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Трехфазный напорный нагреватель AEG DDLE OKO TD 27 применяется для нагрева воды, которая проходит через прибор. Он способен подавать воду с нескольких водозаборных точек. Напорный тип устройства позволяет без труда встраивать его в водопроводную систему, что очень удобно. Водонагреватель может работать с несколькими точками водозабора.Передняя панель изделия предназначается для удобной регулировки температуры воды. Специальная, надежная защитная система от перегрева гарантирует безопасную и долговечную эксплуатацию прибора, также как и элементы водонагревателя, выполненные из высококачественных материалов.

        Преимущества

        • Стальные спиральные нагревательные элементы установлены в жаропрочной колбе из фторопласта
        • Максимальное рабочее давление – 10 bar
        • Удобная функция: дисплей изменяет цвет с синего на красный, когда температура становится более 42,5 °С
        • Быстрый выбор температуры по программе, заложенной в память прибора
        • Предусмотрена возможность запрограммировать режим «контрастного душа» и «экономичный режим»
        • Высокий уровень защиты корпуса позволяет устанавливать прибор непосредственно в зоне принятия душа. Класс защиты – IP 25 (защита от струй воды)
        • Возможна эксплуатация прибора с «жесткой» водой
        • Модуляция по нагреву обеспечит минимум контрастности температуры воды
        • В комплектацию прибора входят переходники для скрытого или открытого монтажа трубопровода