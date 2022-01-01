Электрический проточный водонагреватель AEG DDLE OKO TD 27
Арт. 1052962
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Словакия
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Родина бренда
|Германия
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Способ подачи воды
|напорный
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Защита от перегрева
|Да
- Трехфазный напорный нагреватель AEG DDLE OKO TD 27 применяется для нагрева воды, которая проходит через прибор. Он способен подавать воду с нескольких водозаборных точек. Напорный тип устройства позволяет без труда встраивать его в водопроводную систему, что очень удобно. Водонагреватель может работать с несколькими точками водозабора.Передняя панель изделия предназначается для удобной регулировки температуры воды. Специальная, надежная защитная система от перегрева гарантирует безопасную и долговечную эксплуатацию прибора, также как и элементы водонагревателя, выполненные из высококачественных материалов.
Преимущества
- Стальные спиральные нагревательные элементы установлены в жаропрочной колбе из фторопласта
- Максимальное рабочее давление – 10 bar
- Удобная функция: дисплей изменяет цвет с синего на красный, когда температура становится более 42,5 °С
- Быстрый выбор температуры по программе, заложенной в память прибора
- Предусмотрена возможность запрограммировать режим «контрастного душа» и «экономичный режим»
- Высокий уровень защиты корпуса позволяет устанавливать прибор непосредственно в зоне принятия душа. Класс защиты – IP 25 (защита от струй воды)
- Возможна эксплуатация прибора с «жесткой» водой
- Модуляция по нагреву обеспечит минимум контрастности температуры воды
- В комплектацию прибора входят переходники для скрытого или открытого монтажа трубопровода