Электрический проточный водонагреватель AEG DDLT PinControl 24
Арт. 1052950
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Словакия
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Родина бренда
|Германия
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Способ подачи воды
|напорный
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Защита от перегрева
|Да
- Трехфазный напорный нагреватель AEG DDLT PinControl 24 применяется для нагрева воды, которая проходит через прибор.Он способен подавать воду с нескольких водозаборных точек. Напорный тип устройства позволяет без труда встраивать его в водопроводную систему, что очень удобно. Водонагреватель может работать с несколькими точками водозабора.Передняя панель изделия предназначается для удобной регулировки температуры воды. Специальная, надежная защитная система от перегрева гарантирует безопасную и долговечную эксплуатацию прибора, также как и элементы водонагревателя, выполненные из высококачественных материалов.
Преимущества
- Стальные спиральные нагревательные элементы установлены в жаропрочной колбе изфторопласта
- Максимальное рабочее давление – 10 bar
- Высокий уровень защиты корпуса позволяет устанавливать прибор непосредственно в зонепринятия душа
- Класс защиты – IP 25 (защита от струй воды)
- Защита от перегрева обеспечивает безопасную эксплуатацию прибора
- Возможна эксплуатация прибора с «жесткой» водой
- В комплектацию водонагревателей входит монтажный лист, с нанесенными на немустановочными размерами
- В комплектацию прибора входят переходники для скрытого или открытого монтажатрубопровода
- Компактные габариты прибора позволяют монтировать его в ограниченном пространстве
- Высокое качество материалов и элементов обеспечит долгий срок службы прибора