Электрический проточный водонагреватель AEG DDLT PinControl 24

Преимущества

Стальные спиральные нагревательные элементы установлены в жаропрочной колбе изфторопласта

Максимальное рабочее давление – 10 bar

Высокий уровень защиты корпуса позволяет устанавливать прибор непосредственно в зонепринятия душа

Класс защиты – IP 25 (защита от струй воды)

Защита от перегрева обеспечивает безопасную эксплуатацию прибора

Возможна эксплуатация прибора с «жесткой» водой

В комплектацию водонагревателей входит монтажный лист, с нанесенными на немустановочными размерами

В комплектацию прибора входят переходники для скрытого или открытого монтажатрубопровода

Компактные габариты прибора позволяют монтировать его в ограниченном пространстве

Высокое качество материалов и элементов обеспечит долгий срок службы прибора

Трехфазный напорный нагреватель AEG DDLT PinControl 24 применяется для нагрева воды, которая проходит через прибор.Он способен подавать воду с нескольких водозаборных точек. Напорный тип устройства позволяет без труда встраивать его в водопроводную систему, что очень удобно. Водонагреватель может работать с несколькими точками водозабора.Передняя панель изделия предназначается для удобной регулировки температуры воды. Специальная, надежная защитная система от перегрева гарантирует безопасную и долговечную эксплуатацию прибора, также как и элементы водонагревателя, выполненные из высококачественных материалов.