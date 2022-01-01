Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический проточный водонагреватель AEG DDLT PinControl 24
Найти аналог
Проточные водонагреватели электрические
    Электрический проточный водонагреватель AEG DDLT PinControl 24
    Арт. 1052950
    Электрический проточный водонагреватель AEG DDLT PinControl 24

      Электрический проточный водонагреватель AEG DDLT PinControl 24

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1052950

      Характеристики

      Производитель
      		AEG
      Страна производства
      		Словакия
      Родина бренда
      		Германия
      Способ подачи воды
      		напорный
      Защита от перегрева
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Трехфазный напорный нагреватель AEG DDLT PinControl 24 применяется для нагрева воды, которая проходит через прибор.Он способен подавать воду с нескольких водозаборных точек. Напорный тип устройства позволяет без труда встраивать его в водопроводную систему, что очень удобно. Водонагреватель может работать с несколькими точками водозабора.Передняя панель изделия предназначается для удобной регулировки температуры воды. Специальная, надежная защитная система от перегрева гарантирует безопасную и долговечную эксплуатацию прибора, также как и элементы водонагревателя, выполненные из высококачественных материалов.

        Преимущества

        • Стальные спиральные нагревательные элементы установлены в жаропрочной колбе изфторопласта
        • Максимальное рабочее давление – 10 bar
        • Высокий уровень защиты корпуса позволяет устанавливать прибор непосредственно в зонепринятия душа
        • Класс защиты – IP 25 (защита от струй воды)
        • Защита от перегрева обеспечивает безопасную эксплуатацию прибора
        • Возможна эксплуатация прибора с «жесткой» водой
        • В комплектацию водонагревателей входит монтажный лист, с нанесенными на немустановочными размерами
        • В комплектацию прибора входят переходники для скрытого или открытого монтажатрубопровода
        • Компактные габариты прибора позволяют монтировать его в ограниченном пространстве
        • Высокое качество материалов и элементов обеспечит долгий срок службы прибора