Проточный водонагреватель электрический AEG MP 6
Арт. 1052902
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Способ подачи воды
|напорный
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Мин. давление воды, бар
|0.6
- Электрический проточный водонагреватель AEG MP 6 представляет собой систему, которая автоматически нагревает воду при её подаче в бак. Элегантный дизайн конструкции превосходно впишется в домашний интерьер. Микропроцессорная система управления создает оптимальные условия для работы всех элементов и защищает их от перегрева. В систему встроен электронный датчик протока воды, автоматически определяющий её напор и мощность работы устройства. Монтаж производится просто, устанавливается прибор над раковиной, а снизу подводятся трубы с холодной водой. Подключается аппарат к бытовой электрической сети.
Преимущества
- Защита от попадания брызг на корпус прибора
- Защищен от перегрева
- Автоматическая работа
- Быстрый нагрев воды
- Защита от работы без воды
- Можно подключить к нескольким точкам водоразбора