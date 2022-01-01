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Проточный водонагреватель электрический AEG MP 6
Найти аналог
Проточные водонагреватели электрические
    Проточный водонагреватель электрический AEG MP 6
    Арт. 1052902
    Проточный водонагреватель электрический AEG MP 6

      Проточный водонагреватель электрический AEG MP 6

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 1052902

      Характеристики

      Производитель
      		AEG
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Способ подачи воды
      		напорный
      Мин. давление воды, бар
      		0.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический проточный водонагреватель AEG MP 6 представляет собой систему, которая автоматически нагревает воду при её подаче в бак. Элегантный дизайн конструкции превосходно впишется в домашний интерьер. Микропроцессорная система управления создает оптимальные условия для работы всех элементов и защищает их от перегрева. В систему встроен электронный датчик протока воды, автоматически определяющий её напор и мощность работы устройства. Монтаж производится просто, устанавливается прибор над раковиной, а снизу подводятся трубы с холодной водой. Подключается аппарат к бытовой электрической сети.

        Преимущества

        • Защита от попадания брызг на корпус прибора
        • Защищен от перегрева
        • Автоматическая работа
        • Быстрый нагрев воды
        • Защита от работы без воды
        • Можно подключить к нескольким точкам водоразбора