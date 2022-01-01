Проточный водонагреватель электрический AEG MP 6

Преимущества

Защита от попадания брызг на корпус прибора

Защищен от перегрева

Автоматическая работа

Быстрый нагрев воды

Защита от работы без воды

Можно подключить к нескольким точкам водоразбора

Электрический проточный водонагреватель AEG MP 6 представляет собой систему, которая автоматически нагревает воду при её подаче в бак. Элегантный дизайн конструкции превосходно впишется в домашний интерьер. Микропроцессорная система управления создает оптимальные условия для работы всех элементов и защищает их от перегрева. В систему встроен электронный датчик протока воды, автоматически определяющий её напор и мощность работы устройства. Монтаж производится просто, устанавливается прибор над раковиной, а снизу подводятся трубы с холодной водой. Подключается аппарат к бытовой электрической сети.