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Электрический проточный водонагреватель AEG MTD 350
Найти аналог
Проточные водонагреватели электрические
    Электрический проточный водонагреватель AEG MTD 350
    Арт. 1052906
    Электрический проточный водонагреватель AEG MTD 350

      Электрический проточный водонагреватель AEG MTD 350

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1052906

      Характеристики

      Производитель
      		AEG
      Страна производства
      		Словакия
      Родина бренда
      		Германия
      Способ подачи воды
      		напорный
      Защита от перегрева
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический проточный водонагреватель AEG MTD 350 имеет очень маленькие габаритные размеры, для компактного размещения в ограниченном пространстве. При подключении не возникнет проблем с подводом воды, так как аппарат имеет стандартный разъем труб. Требуемая температура нагрева достигается, благодаря регулированию рукоятки смесителя. Нагревательный элемент расположен в жаропрочном и высоконапорном блоке, что обеспечивает безопасную работу с жесткой водой.

        Преимущества

        • Маленькие габаритные размеры
        • Защита от перегрева