Преимущества

Маленькие габаритные размеры

Защита от перегрева

Электрический проточный водонагреватель AEG MTD 350 имеет очень маленькие габаритные размеры, для компактного размещения в ограниченном пространстве. При подключении не возникнет проблем с подводом воды, так как аппарат имеет стандартный разъем труб. Требуемая температура нагрева достигается, благодаря регулированию рукоятки смесителя. Нагревательный элемент расположен в жаропрочном и высоконапорном блоке, что обеспечивает безопасную работу с жесткой водой.