Электрический проточный водонагреватель AEG MTD 350
Арт. 1052906
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Словакия
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Родина бренда
|Германия
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Способ подачи воды
|напорный
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Защита от перегрева
|Да
- Электрический проточный водонагреватель AEG MTD 350 имеет очень маленькие габаритные размеры, для компактного размещения в ограниченном пространстве. При подключении не возникнет проблем с подводом воды, так как аппарат имеет стандартный разъем труб. Требуемая температура нагрева достигается, благодаря регулированию рукоятки смесителя. Нагревательный элемент расположен в жаропрочном и высоконапорном блоке, что обеспечивает безопасную работу с жесткой водой.
Преимущества
- Маленькие габаритные размеры
- Защита от перегрева