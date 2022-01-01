Электрический проточный водонагреватель AEG RMC 55

Преимущества

Нагревательный элемент- медный ТЭН в высокопрочной медной колбе

Максимальное давление воды- 10 bar

На лицевой панели водонагревателя размещены регулятор мощности и индикатор работы прибора

Защита от перегрева обеспечивает безопасную эксплуатацию прибора

Встроенная защита от низкого давления позволяет использовать водонагреватель в сетях с нестабильным или низким давлением воды

Высокий уровень защиты корпуса позволяет устанавливать прибор непосредственно в зоне принятия душа (IP 25- защита от струй воды)

Компактные габариты прибора позволяют монтировать его в ограниченном пространстве

Высокое качество материалов и элементов обеспечит долгий срок службы прибора

Однофазный напорный водонагреватель AEG RMC 55 предназначается для нагрева воды во время её прохождения через агрегат. Он относится к приборам для водонагрева напорного типа, а потому без проблем может быть встроен в водопроводную систему, обеспечивающую жилое помещение водой, где давление не превышает 10 бар. Работать данный водонагреватель может с одной или несколькими точками водозабора. Агрегат оснащен электронной системой управления, отличается долговечностью и абсолютной надежностью. Еще одним его плюсом являются компактные размеры, что позволяет размещать водонагреватель даже в ограниченном пространстве.