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Проточный водонагреватель электрический AEG RMC 6 E
Найти аналог
Проточные водонагреватели электрические
    Проточный водонагреватель электрический AEG RMC 6 E
    Арт. 1052903
    Проточный водонагреватель электрический AEG RMC 6 E

      Проточный водонагреватель электрический AEG RMC 6 E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1052903

      Характеристики

      Производитель
      		AEG
      Страна производства
      		Словакия
      Родина бренда
      		Германия
      Способ подачи воды
      		напорный
      Мин. давление воды, бар
      		0.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Проточный водонагреватель AEG RMC 6 E электрический напорный с электронным управлением. Предназначен для эксплуатации с одной или несколькими точками водоразбора.

        Преимущества

        • Электронное управление включением
        • Нагревательный элемент – медный ТЭН в высокопрочной медной колбе
        • Ступени регулировки температуры: 40 / 50 / 60 °С
        • Защита от перегрева обеспечивает безопасную эксплуатацию прибора
        • Встроенная защита от низкого давления позволяет использовать водонагреватель в сетях с нестабильным или низким давлением воды
        • Высокий уровень защиты корпуса позволяет устанавливать прибор непосредственно в зоне принятия душа (IP 25 защита от струй воды)
        • Компактные габариты прибора позволяют монтировать его в ограниченном пространстве
        • Высокое качество материалов и элементов обеспечит долгий срок службы прибора