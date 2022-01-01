Проточный водонагреватель электрический AEG RMC 6 E
Арт. 1052903
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Словакия
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Родина бренда
|Германия
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Способ подачи воды
|напорный
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Мин. давление воды, бар
|0.2
- Проточный водонагреватель AEG RMC 6 E электрический напорный с электронным управлением. Предназначен для эксплуатации с одной или несколькими точками водоразбора.
Преимущества
- Электронное управление включением
- Нагревательный элемент – медный ТЭН в высокопрочной медной колбе
- Ступени регулировки температуры: 40 / 50 / 60 °С
- Защита от перегрева обеспечивает безопасную эксплуатацию прибора
- Встроенная защита от низкого давления позволяет использовать водонагреватель в сетях с нестабильным или низким давлением воды
- Высокий уровень защиты корпуса позволяет устанавливать прибор непосредственно в зоне принятия душа (IP 25 защита от струй воды)
- Компактные габариты прибора позволяют монтировать его в ограниченном пространстве
- Высокое качество материалов и элементов обеспечит долгий срок службы прибора