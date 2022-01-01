Проточный водонагреватель электрический AEG RMC 6 E

Преимущества

Электронное управление включением

Нагревательный элемент – медный ТЭН в высокопрочной медной колбе

Ступени регулировки температуры: 40 / 50 / 60 °С

Защита от перегрева обеспечивает безопасную эксплуатацию прибора

Встроенная защита от низкого давления позволяет использовать водонагреватель в сетях с нестабильным или низким давлением воды

Высокий уровень защиты корпуса позволяет устанавливать прибор непосредственно в зоне принятия душа (IP 25 защита от струй воды)

Компактные габариты прибора позволяют монтировать его в ограниченном пространстве

Высокое качество материалов и элементов обеспечит долгий срок службы прибора

Проточный водонагреватель AEG RMC 6 E электрический напорный с электронным управлением. Предназначен для эксплуатации с одной или несколькими точками водоразбора.