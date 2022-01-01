Электрический проточный водонагреватель AEG RMC 75

Преимущества

Нагревательный элемент- медный ТЭН в высокопрочной медной колбе

Максимальное давление воды- 10 bar

На лицевой панели водонагревателя размещены регулятор мощности и индикатор работы прибора

Защита от перегрева обеспечивает безопасную эксплуатацию прибора

Встроенная защита от низкого давления позволяет использовать водонагреватель в сетях с нестабильным или низким давлением воды

Высокий уровень защиты корпуса позволяет устанавливать прибор непосредственно в зоне принятия душа (IP 25- защита от струй воды)

Компактные габариты прибора позволяют монтировать его в ограниченном пространстве

Высокое качество материалов и элементов обеспечит долгий срок службы прибора

Однофазный напорный водонагреватель AEG RMC 75 используется в жилых помещениях для нагрева воды во время её прохождения через прибор. Этот агрегат можно встраивать в водопроводную систему, благодаря напорному механизму. Работать прибор может не только с одной, но и с несколькими водозаборными точками. Безопасная работа данного устройства обеспечивается благодаря наличию встроенной защитной системы от перегрева. Удобная передняя панель для регулировки температуры, компактные размеры и высокое качество материалов, из которых выполнены элементы водонагревателя являются главными его плюсами.