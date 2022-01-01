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Электрический проточный водонагреватель AEG RMC 75
Найти аналог
Проточные водонагреватели электрические
    Электрический проточный водонагреватель AEG RMC 75
    Арт. 1052897
    Электрический проточный водонагреватель AEG RMC 75

      Электрический проточный водонагреватель AEG RMC 75

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1052897

      Характеристики

      Производитель
      		AEG
      Страна производства
      		Словакия
      Родина бренда
      		Германия
      Способ подачи воды
      		напорный
      Защита от перегрева
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Однофазный напорный водонагреватель AEG RMC 75 используется в жилых помещениях для нагрева воды во время её прохождения через прибор. Этот агрегат можно встраивать в водопроводную систему, благодаря напорному механизму. Работать прибор может не только с одной, но и с несколькими водозаборными точками. Безопасная работа данного устройства обеспечивается благодаря наличию встроенной защитной системы от перегрева. Удобная передняя панель для регулировки температуры, компактные размеры и высокое качество материалов, из которых выполнены элементы водонагревателя являются главными его плюсами.

        Преимущества

        • Нагревательный элемент- медный ТЭН в высокопрочной медной колбе
        • Максимальное давление воды- 10 bar
        • На лицевой панели водонагревателя размещены регулятор мощности и индикатор работы прибора
        • Защита от перегрева обеспечивает безопасную эксплуатацию прибора
        • Встроенная защита от низкого давления позволяет использовать водонагреватель в сетях с нестабильным или низким давлением воды
        • Высокий уровень защиты корпуса позволяет устанавливать прибор непосредственно в зоне принятия душа (IP 25- защита от струй воды)
        • Компактные габариты прибора позволяют монтировать его в ограниченном пространстве
        • Высокое качество материалов и элементов обеспечит долгий срок службы прибора