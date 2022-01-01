Электрический проточный водонагреватель AEG RMC 75
Арт. 1052897
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Словакия
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Родина бренда
|Германия
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Способ подачи воды
|напорный
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Защита от перегрева
|Да
- Однофазный напорный водонагреватель AEG RMC 75 используется в жилых помещениях для нагрева воды во время её прохождения через прибор. Этот агрегат можно встраивать в водопроводную систему, благодаря напорному механизму. Работать прибор может не только с одной, но и с несколькими водозаборными точками. Безопасная работа данного устройства обеспечивается благодаря наличию встроенной защитной системы от перегрева. Удобная передняя панель для регулировки температуры, компактные размеры и высокое качество материалов, из которых выполнены элементы водонагревателя являются главными его плюсами.
Преимущества
- Нагревательный элемент- медный ТЭН в высокопрочной медной колбе
- Максимальное давление воды- 10 bar
- На лицевой панели водонагревателя размещены регулятор мощности и индикатор работы прибора
- Защита от перегрева обеспечивает безопасную эксплуатацию прибора
- Встроенная защита от низкого давления позволяет использовать водонагреватель в сетях с нестабильным или низким давлением воды
- Высокий уровень защиты корпуса позволяет устанавливать прибор непосредственно в зоне принятия душа (IP 25- защита от струй воды)
- Компактные габариты прибора позволяют монтировать его в ограниченном пространстве
- Высокое качество материалов и элементов обеспечит долгий срок службы прибора