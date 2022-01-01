Проточный водонагреватель электрический Ariston Bravo E 4523 U-F7

Преимущества

На передней панели водонагревателя расположены: регулятор мощности и индикаторы включения и нагрева

В комплекте с водонагревателем поставляется алюминиевый держатель, мыльница и душевая насадка с семью режимами распыления воды

Защита нагревательного элемента от окисления

Простота обслуживания и установки водонагревателя

При использовании полной мощности возможен ускоренный нагрев воды

Защита от перегрева

Электрический проточный водонагреватель Ariston Bravo E 4523 U-F7 оснащен защитой от перегрева и защитой нагревательного элемента от окисления. На передней панели водонагревателя расположены: регулятор мощности и индикаторы включения и нагрева. В комплекте с водонагревателем поставляется алюминиевый держатель, мыльница и душевая насадка с семью режимами распыления воды.