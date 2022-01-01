Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Проточный водонагреватель электрический Ariston Bravo E 4523 U-F7
Найти аналог
Проточные водонагреватели электрические
    Проточный водонагреватель электрический Ariston Bravo E 4523 U-F7
    Арт. 1052989
    Проточный водонагреватель электрический Ariston Bravo E 4523 U-F7

      Проточный водонагреватель электрический Ariston Bravo E 4523 U-F7

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1052989

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Способ подачи воды
      		безнапорный
      Защита от перегрева
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический проточный водонагреватель Ariston Bravo E 4523 U-F7 оснащен защитой от перегрева и защитой нагревательного элемента от окисления. На передней панели водонагревателя расположены: регулятор мощности и индикаторы включения и нагрева. В комплекте с водонагревателем поставляется алюминиевый держатель, мыльница и душевая насадка с семью режимами распыления воды.

        Преимущества

        • На передней панели водонагревателя расположены: регулятор мощности и индикаторы включения и нагрева
        • В комплекте с водонагревателем поставляется алюминиевый держатель, мыльница и душевая насадка с семью режимами распыления воды
        • Защита нагревательного элемента от окисления
        • Простота обслуживания и установки водонагревателя
        • При использовании полной мощности возможен ускоренный нагрев воды
        • Защита от перегрева