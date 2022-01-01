Проточный водонагреватель электрический Ariston Bravo E 4523 U-F7
Арт. 1052989
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Способ подачи воды
|безнапорный
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Защита от перегрева
|Да
- Электрический проточный водонагреватель Ariston Bravo E 4523 U-F7 оснащен защитой от перегрева и защитой нагревательного элемента от окисления. На передней панели водонагревателя расположены: регулятор мощности и индикаторы включения и нагрева. В комплекте с водонагревателем поставляется алюминиевый держатель, мыльница и душевая насадка с семью режимами распыления воды.
Преимущества
- На передней панели водонагревателя расположены: регулятор мощности и индикаторы включения и нагрева
- В комплекте с водонагревателем поставляется алюминиевый держатель, мыльница и душевая насадка с семью режимами распыления воды
- Защита нагревательного элемента от окисления
- Простота обслуживания и установки водонагревателя
- При использовании полной мощности возможен ускоренный нагрев воды
- Защита от перегрева