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Проточный водонагреватель электрический Ariston Bravo E 7023 U-F 7
5.0
1
Найти аналог
Проточные водонагреватели электрические
    Проточный водонагреватель электрический Ariston Bravo E 7023 U-F 7
    Арт. 1052979
    5.0
    1
    Проточный водонагреватель электрический Ariston Bravo E 7023 U-F 7

      Проточный водонагреватель электрический Ariston Bravo E 7023 U-F 7

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1052979
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Способ подачи воды
      		безнапорный
      Защита от перегрева
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический проточный водонагреватель Ariston Bravo E 7023 U-F 7 комплектуется душевым комплектом, состоящим из алюминиевого держателя, мыльницы и душевой насадки с семью режимами распыления воды. На передней части корпуса водонагревателя расположены: регулятор мощности, индикатор включения и индикатор нагрева.

        Преимущества

        • Предусмотрено три режима мощности: 3.3 /4.5/ 7.0 кВт
        • При задействовании полной мощности возможен ускоренный нагрев воды
        • Защита нагревательного элемента от окисления
        • Простота обслуживания и установки водонагревателя
        • При использовании полной мощности возможен ускоренный нагрев воды
        • Защита от перегрева