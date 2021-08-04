Проточный водонагреватель электрический Ariston Bravo E 7023 U-F 7
Арт. 1052979
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Способ подачи воды
|безнапорный
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Защита от перегрева
|Да
- Электрический проточный водонагреватель Ariston Bravo E 7023 U-F 7 комплектуется душевым комплектом, состоящим из алюминиевого держателя, мыльницы и душевой насадки с семью режимами распыления воды. На передней части корпуса водонагревателя расположены: регулятор мощности, индикатор включения и индикатор нагрева.
Преимущества
- Предусмотрено три режима мощности: 3.3 /4.5/ 7.0 кВт
- При задействовании полной мощности возможен ускоренный нагрев воды
- Защита нагревательного элемента от окисления
- Простота обслуживания и установки водонагревателя
- При использовании полной мощности возможен ускоренный нагрев воды
- Защита от перегрева