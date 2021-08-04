Проточный водонагреватель электрический Ariston Bravo E 7023 U-F 7

Преимущества

Предусмотрено три режима мощности: 3.3 /4.5/ 7.0 кВт

При задействовании полной мощности возможен ускоренный нагрев воды

Защита нагревательного элемента от окисления

Простота обслуживания и установки водонагревателя

При использовании полной мощности возможен ускоренный нагрев воды

Защита от перегрева

Электрический проточный водонагреватель Ariston Bravo E 7023 U-F 7 комплектуется душевым комплектом, состоящим из алюминиевого держателя, мыльницы и душевой насадки с семью режимами распыления воды. На передней части корпуса водонагревателя расположены: регулятор мощности, индикатор включения и индикатор нагрева.