Проточный водонагреватель электрический Ariston Bravo M 4523 U-PV1

Преимущества

На передней части корпуса устройства расположен индикатор нагрева

Защита от перегрева и защита нагревательного элемента от окисления увеличивают срок службы водонагревателя

Данный аппарат прост в обслуживании и при монтаже

Водонагреватель устанавливается над раковиной за счет нижней подводки труб

Нагревательный элемент спиральный

Электрический проточный водонагреватель Ariston Bravo M 4523 U-PV1 комплектуется пластиковой душевой насадкой. На передней части корпуса устройства расположен индикатор нагрева. Защита от перегрева и защита нагревательного элемента от окисления увеличивают срок службы водонагревателя. Данный аппарат прост в обслуживании и при монтаже. Водонагреватель устанавливается над раковиной за счет нижней подводки труб.