Проточный водонагреватель электрический Ariston Bravo M 4523 U-PV1
Арт. 1052988
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Италия
|
Способ подачи воды
|безнапорный
|
Защита от перегрева
|Да
- Электрический проточный водонагреватель Ariston Bravo M 4523 U-PV1 комплектуется пластиковой душевой насадкой. На передней части корпуса устройства расположен индикатор нагрева. Защита от перегрева и защита нагревательного элемента от окисления увеличивают срок службы водонагревателя. Данный аппарат прост в обслуживании и при монтаже. Водонагреватель устанавливается над раковиной за счет нижней подводки труб.
Преимущества
- На передней части корпуса устройства расположен индикатор нагрева
- Защита от перегрева и защита нагревательного элемента от окисления увеличивают срок службы водонагревателя
- Данный аппарат прост в обслуживании и при монтаже
- Водонагреватель устанавливается над раковиной за счет нижней подводки труб
- Нагревательный элемент спиральный