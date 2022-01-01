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Проточный водонагреватель электрический Ariston Bravo M 4523 U-PV1
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Проточные водонагреватели электрические
    Проточный водонагреватель электрический Ariston Bravo M 4523 U-PV1
    Арт. 1052988
    Проточный водонагреватель электрический Ariston Bravo M 4523 U-PV1

      Проточный водонагреватель электрический Ariston Bravo M 4523 U-PV1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1052988

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Способ подачи воды
      		безнапорный
      Защита от перегрева
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический проточный водонагреватель Ariston Bravo M 4523 U-PV1 комплектуется пластиковой душевой насадкой. На передней части корпуса устройства расположен индикатор нагрева. Защита от перегрева и защита нагревательного элемента от окисления увеличивают срок службы водонагревателя. Данный аппарат прост в обслуживании и при монтаже. Водонагреватель устанавливается над раковиной за счет нижней подводки труб.

        Преимущества

        • На передней части корпуса устройства расположен индикатор нагрева
        • Защита от перегрева и защита нагревательного элемента от окисления увеличивают срок службы водонагревателя
        • Данный аппарат прост в обслуживании и при монтаже
        • Водонагреватель устанавливается над раковиной за счет нижней подводки труб
        • Нагревательный элемент спиральный