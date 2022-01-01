Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 3.5 кВт TAP
Арт. 1053007
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Израиль
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Способ подачи воды
|безнапорный
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Мин. давление воды, бар
|0.3
- Электрический проточный водонагреватель ATMOR BASIC 3.5 кВт TAP оснащен пластиковым корпусом и медным нагревательным элементом. В комплект поставки водонагревателя входит кухонный кран. Для безопасной эксплуатации предусмотрена защита от перегрева и работы без воды. Максимальная температура нагрева составляет 50 градусов.
Преимущества
- Простая и качественная конструкция определяет данную модель, как самую надежную на рынке водонагревателей на сегодняшний день
- Производительность: 2 литра воды в минуту
- Мембранный выключатель, работающий от давления воды
- Вход воды - снизу слева
- Подключение кабеля - сверху справа или сверху слева
- Входной и выходной резьбовые патрубки диаметром 1/2 дюйма
- Датчик давления защищает водонагреватель от включения без воды или понижения давления в системе ниже 0,3 атмосфер
- Датчик температуры защищает водонагреватель от перегрева
- Мощность водонагревателя 3.5 киловатт, что позволяет подключать его используя стандартную домашнюю проводку
- Максимальная температура нагрева 50 градусов
- В комплектацию входит кухонный кран
- Внешний пластиковый корпус
- ТЭН выполнен из меди