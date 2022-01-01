Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 3.5 кВт TAP

Преимущества

Простая и качественная конструкция определяет данную модель, как самую надежную на рынке водонагревателей на сегодняшний день

Производительность: 2 литра воды в минуту

Мембранный выключатель, работающий от давления воды

Вход воды - снизу слева

Подключение кабеля - сверху справа или сверху слева

Входной и выходной резьбовые патрубки диаметром 1/2 дюйма

Датчик давления защищает водонагреватель от включения без воды или понижения давления в системе ниже 0,3 атмосфер

Датчик температуры защищает водонагреватель от перегрева

Мощность водонагревателя 3.5 киловатт, что позволяет подключать его используя стандартную домашнюю проводку

Максимальная температура нагрева 50 градусов

В комплектацию входит кухонный кран

Внешний пластиковый корпус

ТЭН выполнен из меди

Электрический проточный водонагреватель ATMOR BASIC 3.5 кВт TAP оснащен пластиковым корпусом и медным нагревательным элементом. В комплект поставки водонагревателя входит кухонный кран. Для безопасной эксплуатации предусмотрена защита от перегрева и работы без воды. Максимальная температура нагрева составляет 50 градусов.