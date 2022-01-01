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Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 3.5 кВт TAP
Найти аналог
Проточные водонагреватели электрические
    Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 3.5 кВт TAP
    Арт. 1053007
    Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 3.5 кВт TAP
    Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 3.5 кВт TAP
    Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 3.5 кВт TAP
    Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 3.5 кВт TAP
    Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 3.5 кВт TAP
      Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 3.5 кВт TAP
      Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 3.5 кВт TAP
      Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 3.5 кВт TAP
      Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 3.5 кВт TAP
      Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 3.5 кВт TAP

      Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 3.5 кВт TAP

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 1053007

      Характеристики

      Производитель
      		Atmor
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Израиль
      Способ подачи воды
      		безнапорный
      Мин. давление воды, бар
      		0.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический проточный водонагреватель ATMOR BASIC 3.5 кВт TAP оснащен пластиковым корпусом и медным нагревательным элементом. В комплект поставки водонагревателя входит кухонный кран. Для безопасной эксплуатации предусмотрена защита от перегрева и работы без воды. Максимальная температура нагрева составляет 50 градусов.

        Преимущества

        • Простая и качественная конструкция определяет данную модель, как самую надежную на рынке водонагревателей на сегодняшний день
        • Производительность: 2 литра воды в минуту
        • Мембранный выключатель, работающий от давления воды
        • Вход воды - снизу слева
        • Подключение кабеля - сверху справа или сверху слева
        • Входной и выходной резьбовые патрубки диаметром 1/2 дюйма
        • Датчик давления защищает водонагреватель от включения без воды или понижения давления в системе ниже 0,3 атмосфер
        • Датчик температуры защищает водонагреватель от перегрева
        • Мощность водонагревателя 3.5 киловатт, что позволяет подключать его используя стандартную домашнюю проводку
        • Максимальная температура нагрева 50 градусов
        • В комплектацию входит кухонный кран
        • Внешний пластиковый корпус
        • ТЭН выполнен из меди