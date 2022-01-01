Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 5 кВт COMBI
Арт. 1053009
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Израиль
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Способ подачи воды
|безнапорный
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Мин. давление воды, бар
|0.3
- Электрический проточный водонагреватель ATMOR BASIC 5 кВт COMBI - устройство мощностью 5 кВт, работающее от давления воды. В комплект поставки входя аксессуары для душа и кухонный кран. Предусмотрены регулировки мощности 2, 3 и 5 киловатт. Для безопасного использования предусмотрена защита от перегрева и работы водонагревателя без воды.
Преимущества
- Простая и качественная конструкция определяет данную модель, как самую надежную на рынке водонагревателей на сегодняшний день
- Производительность: 3 л воды в минуту
- Мембранный выключатель, работающий от давления воды
- Вход воды - снизу слева
- Подключение кабеля - сверху справа или сверху слева
- Входной и выходной резьбовые патрубки диаметром 1/2 дюйма
- Температура нагреваемой воды регулируется закрытием или открытием крана (при полном закрытии крана водонагреватель выключается)
- Датчик давления защищает водонагреватель от включения без воды или понижения давления в системе ниже 0.3 атмосфер
- Датчик температуры защищает водонагреватель от перегрева
- Режимы регулировки 2, 3 и 5 киловатт
- В комплектацию входят: гибкий шланг, душевая головка, держатель душевой головки и кухонный кран
- Внешний пластиковый корпус
- ТЭН выполнен из меди