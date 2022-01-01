Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 5 кВт COMBI

Преимущества

Простая и качественная конструкция определяет данную модель, как самую надежную на рынке водонагревателей на сегодняшний день

Производительность: 3 л воды в минуту

Мембранный выключатель, работающий от давления воды

Вход воды - снизу слева

Подключение кабеля - сверху справа или сверху слева

Входной и выходной резьбовые патрубки диаметром 1/2 дюйма

Температура нагреваемой воды регулируется закрытием или открытием крана (при полном закрытии крана водонагреватель выключается)

Датчик давления защищает водонагреватель от включения без воды или понижения давления в системе ниже 0.3 атмосфер

Датчик температуры защищает водонагреватель от перегрева

Режимы регулировки 2, 3 и 5 киловатт

В комплектацию входят: гибкий шланг, душевая головка, держатель душевой головки и кухонный кран

Внешний пластиковый корпус

ТЭН выполнен из меди

Электрический проточный водонагреватель ATMOR BASIC 5 кВт COMBI - устройство мощностью 5 кВт, работающее от давления воды. В комплект поставки входя аксессуары для душа и кухонный кран. Предусмотрены регулировки мощности 2, 3 и 5 киловатт. Для безопасного использования предусмотрена защита от перегрева и работы водонагревателя без воды.