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Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 5 кВт COMBI
Найти аналог
Проточные водонагреватели электрические
    Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 5 кВт COMBI
    Арт. 1053009
    Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 5 кВт COMBI
    Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 5 кВт COMBI
    Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 5 кВт COMBI
    Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 5 кВт COMBI
    Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 5 кВт COMBI
    Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 5 кВт COMBI
    Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 5 кВт COMBI
      Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 5 кВт COMBI
      Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 5 кВт COMBI
      Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 5 кВт COMBI
      Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 5 кВт COMBI
      Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 5 кВт COMBI
      Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 5 кВт COMBI
      Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 5 кВт COMBI

      Проточный водонагреватель электрический Atmor BASIC 5 кВт COMBI

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 1053009

      Характеристики

      Производитель
      		Atmor
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Израиль
      Способ подачи воды
      		безнапорный
      Мин. давление воды, бар
      		0.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический проточный водонагреватель ATMOR BASIC 5 кВт COMBI - устройство мощностью 5 кВт, работающее от давления воды. В комплект поставки входя аксессуары для душа и кухонный кран. Предусмотрены регулировки мощности 2, 3 и 5 киловатт. Для безопасного использования предусмотрена защита от перегрева и работы водонагревателя без воды.

        Преимущества

        • Простая и качественная конструкция определяет данную модель, как самую надежную на рынке водонагревателей на сегодняшний день
        • Производительность: 3 л воды в минуту
        • Мембранный выключатель, работающий от давления воды
        • Вход воды - снизу слева
        • Подключение кабеля - сверху справа или сверху слева
        • Входной и выходной резьбовые патрубки диаметром 1/2 дюйма
        • Температура нагреваемой воды регулируется закрытием или открытием крана (при полном закрытии крана водонагреватель выключается)
        • Датчик давления защищает водонагреватель от включения без воды или понижения давления в системе ниже 0.3 атмосфер
        • Датчик температуры защищает водонагреватель от перегрева
        • Режимы регулировки 2, 3 и 5 киловатт
        • В комплектацию входят: гибкий шланг, душевая головка, держатель душевой головки и кухонный кран
        • Внешний пластиковый корпус
        • ТЭН выполнен из меди