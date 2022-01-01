Электрический проточный водонагреватель Эван ЭПВН-7,5 13011
Арт. 1053031
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Способ подачи воды
|напорный
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Защита от перегрева
|Нет
- Проточный электрический водонагреватель ЭПВН класса «СТАНДАРТ-ЭКОНОМ» предназначен для приготовления горячей воды в частных домах, коттеджах, социальных и коммерческих объектах. Модель оснащена группой безопасности: предохранительным клапаном для защиты от избыточного давления, которое может возникать при нагревании обратным клапаном, который страхует от включения водонагревателя при отсутствии воды, что в свою очередь может привести к сгоранию ТЭНа, обратный клапан пропускает воду только внутрь водонагревателя, исключая ее поступление обратно в водопровод при отсутствии напора. аварийным термовыключателем, который срабатывает при температуре 85°С и защищает прибор от перегрева.
Преимущества
- ЭВАН ЭПВН-7,5 предназначен для приготовления горячей воды в частных домах, коттеджах, социальных и коммерческих объектах
- Предохранительный клапан - для защиты от избыточного давления, которое может возникать при нагревании
- Обратный клапан страхует от включения водонагревателя при отсутствии воды, что в свою очередь может привести к сгоранию ТЭНа, обратный клапан пропускает воду только внутрь водонагревателя, исключая ее поступление обратно в водопровод при отсутствии напора
- Аварийный термовыключатель срабатывает при температуре 85°С и защищает прибор от перегрева
- Максимальная температура воды при расходе меньше номинальной производительности, 65 °С
- Трубчатые электронагреватели (ТЭН) из нержавеющей стали
- Датчик терморегулятора
- Способ монтажа: напольный
- На кронштейне корпуса водонагревателя установлен пульт управления
- В нижней части корпуса имеются две опоры