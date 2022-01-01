Электрический проточный водонагреватель Эван ЭПВН-9,45 13016

Преимущества

ЭВАН ЭПВН-9,45 предназначен для приготовления горячей воды в частных домах, коттеджах, социальных и коммерческих объектах

Предохранительный клапан - для защиты от избыточного давления, которое может возникать при нагревании

Обратный клапан страхует от включения водонагревателя при отсутствии воды, что в свою очередь может привести к сгоранию ТЭНа, обратный клапан пропускает воду только внутрь водонагревателя, исключая ее поступление обратно в водопровод при отсутствии напора

Аварийный термовыключатель срабатывает при температуре 85°С и защищает прибор от перегрева

Максимальная температура воды при расходе меньше номинальной производительности, 70 °С

Трубчатые электронагреватели (ТЭН) из нержавеющей стали

Датчик терморегулятора

Способ монтажа: напольный

На кронштейне корпуса водонагревателя установлен пульт управления

В нижней части корпуса имеются две опоры

Проточный электроводонагреватель ЭПВН 9,45 класса «СТАНДАРТ-ЭКОНОМ» предназначен для приготовления горячей воды в частных домах, коттеджах, социальных и коммерческих объектах. Модель оснащена группой безопасности: предохранительным клапаном для защиты от избыточного давления, которое может возникать при нагревании обратным клапаном, который страхует от включения водонагревателя при отсутствии воды, что в свою очередь может привести к сгоранию ТЭНа, обратный клапан пропускает воду только внутрь водонагревателя, исключая ее поступление обратно в водопровод при отсутствии напора. аварийным термовыключателем, который срабатывает при температуре 85°С и защищает прибор от перегрева.