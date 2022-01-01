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Электрический проточный водонагреватель Эван ЭПВН-9,45 13016
Найти аналог
Проточные водонагреватели электрические
    Электрический проточный водонагреватель Эван ЭПВН-9,45 13016
    Арт. 1053033
    Электрический проточный водонагреватель Эван ЭПВН-9,45 13016
    Электрический проточный водонагреватель Эван ЭПВН-9,45 13016
    Электрический проточный водонагреватель Эван ЭПВН-9,45 13016
    Электрический проточный водонагреватель Эван ЭПВН-9,45 13016
      Электрический проточный водонагреватель Эван ЭПВН-9,45 13016
      Электрический проточный водонагреватель Эван ЭПВН-9,45 13016
      Электрический проточный водонагреватель Эван ЭПВН-9,45 13016
      Электрический проточный водонагреватель Эван ЭПВН-9,45 13016

      Электрический проточный водонагреватель Эван ЭПВН-9,45 13016

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 1053033

      Характеристики

      Производитель
      		Эван
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Способ подачи воды
      		напорный
      Защита от перегрева
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Проточный электроводонагреватель ЭПВН 9,45 класса «СТАНДАРТ-ЭКОНОМ» предназначен для приготовления горячей воды в частных домах, коттеджах, социальных и коммерческих объектах. Модель оснащена группой безопасности: предохранительным клапаном для защиты от избыточного давления, которое может возникать при нагревании обратным клапаном, который страхует от включения водонагревателя при отсутствии воды, что в свою очередь может привести к сгоранию ТЭНа, обратный клапан пропускает воду только внутрь водонагревателя, исключая ее поступление обратно в водопровод при отсутствии напора. аварийным термовыключателем, который срабатывает при температуре 85°С и защищает прибор от перегрева.

        Преимущества

        • ЭВАН ЭПВН-9,45 предназначен для приготовления горячей воды в частных домах, коттеджах, социальных и коммерческих объектах
        • Предохранительный клапан - для защиты от избыточного давления, которое может возникать при нагревании
        • Обратный клапан страхует от включения водонагревателя при отсутствии воды, что в свою очередь может привести к сгоранию ТЭНа, обратный клапан пропускает воду только внутрь водонагревателя, исключая ее поступление обратно в водопровод при отсутствии напора
        • Аварийный термовыключатель срабатывает при температуре 85°С и защищает прибор от перегрева
        • Максимальная температура воды при расходе меньше номинальной производительности, 70 °С
        • Трубчатые электронагреватели (ТЭН) из нержавеющей стали
        • Датчик терморегулятора
        • Способ монтажа: напольный
        • На кронштейне корпуса водонагревателя установлен пульт управления
        • В нижней части корпуса имеются две опоры