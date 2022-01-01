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Электрический проточный водонагреватель Эван В1-15 13165
Найти аналог
Проточные водонагреватели электрические
    Электрический проточный водонагреватель Эван В1-15 13165
    Арт. 1053037
    Электрический проточный водонагреватель Эван В1-15 13165
    Электрический проточный водонагреватель Эван В1-15 13165
      Электрический проточный водонагреватель Эван В1-15 13165
      Электрический проточный водонагреватель Эван В1-15 13165

      Электрический проточный водонагреватель Эван В1-15 13165

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 1053037

      Характеристики

      Производитель
      		Эван
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Способ подачи воды
      		напорный
      Защита от перегрева
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Проточный электроводонагреватель ЭВАН В1-15 класса «СТАНДАРТ» предназначен для приготовления горячей воды в частных домах, коттеджах, социальных и коммерческих объектах. Модель оснащены группой безопасности: предохранительным клапаном для защиты от избыточного давления, которое может возникать при нагревании, обратным клапаном, который страхует от включения водонагревателя при отсутствии воды, что в свою очередь может привести к сгоранию ТЭНа, обратный клапан пропускает воду только внутрь водонагревателя, исключая ее поступление обратно в водопровод при отсутствии напора. аварийным термовыключателем, который срабатывает при температуре 85°С и защищает прибор от перегрева. В серии ЭВАН В1 предусмотрена возможность плавной регулировки температуры воды в диапазоне от 30 до 75 °С.

        Преимущества

        • значительные объёмы горячей воды, достаточные для домашнего и производственного использования
        • практически мгновенное нагревание воды
        • стабильную работу даже при колебаниях в электросети (до 10% от её номинального показателя нормы)
        • экономию электроэнергии (проточные водонагреватели расходуют её исключительно в процессе использования вами воды
        • лёгкость установки оборудования, а также его регулирования и техобслуживания
        • безопасность при эксплуатации (каждая модель оснащается двухклапанной группой безопасности)