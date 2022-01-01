Электрический проточный водонагреватель Эван В1-15 13165

Преимущества

значительные объёмы горячей воды, достаточные для домашнего и производственного использования

практически мгновенное нагревание воды

стабильную работу даже при колебаниях в электросети (до 10% от её номинального показателя нормы)

экономию электроэнергии (проточные водонагреватели расходуют её исключительно в процессе использования вами воды

лёгкость установки оборудования, а также его регулирования и техобслуживания

безопасность при эксплуатации (каждая модель оснащается двухклапанной группой безопасности)

Проточный электроводонагреватель ЭВАН В1-15 класса «СТАНДАРТ» предназначен для приготовления горячей воды в частных домах, коттеджах, социальных и коммерческих объектах. Модель оснащены группой безопасности: предохранительным клапаном для защиты от избыточного давления, которое может возникать при нагревании, обратным клапаном, который страхует от включения водонагревателя при отсутствии воды, что в свою очередь может привести к сгоранию ТЭНа, обратный клапан пропускает воду только внутрь водонагревателя, исключая ее поступление обратно в водопровод при отсутствии напора. аварийным термовыключателем, который срабатывает при температуре 85°С и защищает прибор от перегрева. В серии ЭВАН В1 предусмотрена возможность плавной регулировки температуры воды в диапазоне от 30 до 75 °С.