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Электрический степлер BOSCH PTK 14E
5.0
1
Найти аналог
Электрические степлеры
    Электрический степлер BOSCH PTK 14E
    Арт. Х1271902
    5.0
    1
    Электрический степлер BOSCH PTK 14E

      Электрический степлер BOSCH PTK 14E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1271902
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Частота ударов, уд/мин
      		30
      Упаковка
      		коробка
      Возможность двойного удара
      		Да
      Регулировка силы удара
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Быстрое закрепление изоляционного материала, пленки, текстильных обоев. Для декорирования, обивки, крепежа и т. д. Электронное управление Bosch (Бош) PTK 14E: плавное регулирование силы удара в зависимости от материала основы (напр., твердая или мягкая древесина). Система duotac-automatic от Bosch: скрепление одной или двумя скобами одновременно. + Вбивание двух скоб предотвращает разрыв тонких тканей или пленок. Особенности: Нижний накопитель: для простой дозарядки или смены скоб и гвоздей Переднее расположение рабочего ствола: для работы вблизи краев Блокировка удара: удар производится только в рабочем положении. Для повышенной безопасности