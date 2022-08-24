Электрический степлер BOSCH PTK 14E

Быстрое закрепление изоляционного материала, пленки, текстильных обоев. Для декорирования, обивки, крепежа и т. д. Электронное управление Bosch (Бош) PTK 14E: плавное регулирование силы удара в зависимости от материала основы (напр., твердая или мягкая древесина). Система duotac-automatic от Bosch: скрепление одной или двумя скобами одновременно. + Вбивание двух скоб предотвращает разрыв тонких тканей или пленок. Особенности: Нижний накопитель: для простой дозарядки или смены скоб и гвоздей Переднее расположение рабочего ствола: для работы вблизи краев Блокировка удара: удар производится только в рабочем положении. Для повышенной безопасности