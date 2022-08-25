Электрический степлер ЭНКОР СТЭ-16/53

Электрический скобозабиватель Энкор СТЭ-16/53Э предназначен для соединения или крепления различных материалов при помощи скоб и гвоздей. Скобозабиватель имеет регулируемую силу удара, что значительно упрощает работу с разными по структуре материалами. Инструмент оборудован вместительным магазином на 165 скоб или 100 гвоздей, благодаря чему работа становится более продолжительной. Производительность составляет 20 ударов в минуту.