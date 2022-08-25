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Электрический степлер ЭНКОР СТЭ-16/53Э
5.0
1
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Электрические степлеры
    Электрический степлер ЭНКОР СТЭ-16/53Э
    Арт. Х1271904
    5.0
    1
    Электрический степлер ЭНКОР СТЭ-16/53Э

      Электрический степлер ЭНКОР СТЭ-16/53Э

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1271904
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Частота ударов, уд/мин
      		20
      Упаковка
      		коробка
      Возможность двойного удара
      		Нет
      Регулировка силы удара
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрический скобозабиватель Энкор СТЭ-16/53Э предназначен для соединения или крепления различных материалов при помощи скоб и гвоздей. Скобозабиватель имеет регулируемую силу удара, что значительно упрощает работу с разными по структуре материалами. Инструмент оборудован вместительным магазином на 165 скоб или 100 гвоздей, благодаря чему работа становится более продолжительной. Производительность составляет 20 ударов в минуту.