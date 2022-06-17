Электрический триммер Huter GET-1500B 70/1/7
Арт. О00000012993
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|6
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Мощность, кВт
|1.5
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Ширина скашивания леской, см
|42
- Электрический триммер Huter GET-1500B 70/1/7 - садовый инструмент, который упрощает процесс ухода за газоном или садовым участком. Разборная штанга облегчает транспортировку и хранение. Модель укомплектована катушкой с леской и ножом. Леска применима для скашивания мягкой травы в труднодоступных местах. Трехлопастной нож эффективен для высокой травы с жесткими стеблями.
Преимущества
- Штанга разбирается - Huter GET-1500B 70/1/7 удобно перевозить и хранить
- Регулировка ширины кошения
- Эргономичные рукояти обеспечивают комфорт при работе
- Небольшой вес двигателя
- Регулируемая длина ступицы позволяет настроить устройство под любой рост
- Кожух предотвращает вылет скошенной травы на оператора
- Универсально подходит как режущая леска, так и нож
- Источником питания является обычная розетка 220В/50Гц
- Стильный современный дизайн никого не оставит равнодушным