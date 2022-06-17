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Электрический триммер Huter GET-1500B 70/1/7
5.0
2
Найти аналог
Электрические триммеры
    Электрический триммер Huter GET-1500B 70/1/7
    Арт. О00000012993
    5.0
    2
    Электрический триммер Huter GET-1500B 70/1/7
    Электрический триммер Huter GET-1500B 70/1/7
    Электрический триммер Huter GET-1500B 70/1/7
    Электрический триммер Huter GET-1500B 70/1/7
    Электрический триммер Huter GET-1500B 70/1/7
    Электрический триммер Huter GET-1500B 70/1/7
    Электрический триммер Huter GET-1500B 70/1/7
      Электрический триммер Huter GET-1500B 70/1/7
      Электрический триммер Huter GET-1500B 70/1/7
      Электрический триммер Huter GET-1500B 70/1/7
      Электрический триммер Huter GET-1500B 70/1/7
      Электрический триммер Huter GET-1500B 70/1/7
      Электрический триммер Huter GET-1500B 70/1/7
      Электрический триммер Huter GET-1500B 70/1/7

      Электрический триммер Huter GET-1500B 70/1/7

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012993
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		6
      Мощность, кВт
      		1.5
      Ширина скашивания леской, см
      		42
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический триммер Huter GET-1500B 70/1/7 - садовый инструмент, который упрощает процесс ухода за газоном или садовым участком. Разборная штанга облегчает транспортировку и хранение. Модель укомплектована катушкой с леской и ножом. Леска применима для скашивания мягкой травы в труднодоступных местах. Трехлопастной нож эффективен для высокой травы с жесткими стеблями.

        Преимущества

        • Штанга разбирается - Huter GET-1500B 70/1/7 удобно перевозить и хранить
        • Регулировка ширины кошения
        • Эргономичные рукояти обеспечивают комфорт при работе
        • Небольшой вес двигателя
        • Регулируемая длина ступицы позволяет настроить устройство под любой рост
        • Кожух предотвращает вылет скошенной травы на оператора
        • Универсально подходит как режущая леска, так и нож
        • Источником питания является обычная розетка 220В/50Гц
        • Стильный современный дизайн никого не оставит равнодушным