Преимущества

Штанга разбирается - Huter GET-1500B 70/1/7 удобно перевозить и хранить

Регулировка ширины кошения

Эргономичные рукояти обеспечивают комфорт при работе

Небольшой вес двигателя

Регулируемая длина ступицы позволяет настроить устройство под любой рост

Кожух предотвращает вылет скошенной травы на оператора

Универсально подходит как режущая леска, так и нож

Источником питания является обычная розетка 220В/50Гц

Стильный современный дизайн никого не оставит равнодушным

Электрический триммер Huter GET-1500B 70/1/7 - садовый инструмент, который упрощает процесс ухода за газоном или садовым участком. Разборная штанга облегчает транспортировку и хранение. Модель укомплектована катушкой с леской и ножом. Леска применима для скашивания мягкой травы в труднодоступных местах. Трехлопастной нож эффективен для высокой травы с жесткими стеблями.