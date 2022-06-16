Электрический триммер Huter GET-1500SL 70/1/6

Преимущества

3-х лопастной нож, позволяющий скашивать густую поросль

В качестве режущего элемента используется леска сечением 2.4 мм

Вспомогательная ручка надежно фиксирует инструмент в процессе работы

Вентиляционные каналы корпуса электродвигателя помогают его охлаждать

Защитный кожух оберегает от мелких камней и мелкого мусора, который может отлететь в процессе работы

Удобная ручка с выключателем способствует лучшему удержанию инструмента, а также обеспечивает комфортное управление электрическим триммером

Отсутствие вредных выхлопных газов

Малошумность

Небольшой вес

Электрический триммер Huter GET-1500SL относится к мини-технике для дома, сада и предназначается для скашивания травы, в том числе в местах, к которым добраться газонокосилкой невозможно: под садовыми деревьями, вдоль дорожек, на клумбах. Двигатель мощностью 1500 Вт обеспечивает высокий уровень производительности, частота вращения 8000 об/мин, режущая поверхность позволяет обрабатывать ширину покоса от 350 до 420 мм. Прямая штанга разборного типа, инструмент удобно хранить и транспортировать. Электрический двигатель является основным рабочим узлом, размещается в верхней части штанги, модель имеет систему воздушного охлаждения от перегрева двигателя.