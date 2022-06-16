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Электрический триммер Huter GET-1500SL 70/1/6
5.0
2
Найти аналог
Электрические триммеры
    Электрический триммер Huter GET-1500SL 70/1/6
    Арт. О00000012942
    5.0
    2
    Электрический триммер Huter GET-1500SL 70/1/6
    Электрический триммер Huter GET-1500SL 70/1/6
    Электрический триммер Huter GET-1500SL 70/1/6
    Электрический триммер Huter GET-1500SL 70/1/6
    Электрический триммер Huter GET-1500SL 70/1/6
    Электрический триммер Huter GET-1500SL 70/1/6
    Электрический триммер Huter GET-1500SL 70/1/6
    Электрический триммер Huter GET-1500SL 70/1/6
    Электрический триммер Huter GET-1500SL 70/1/6
    Электрический триммер Huter GET-1500SL 70/1/6
      Электрический триммер Huter GET-1500SL 70/1/6
      Электрический триммер Huter GET-1500SL 70/1/6
      Электрический триммер Huter GET-1500SL 70/1/6
      Электрический триммер Huter GET-1500SL 70/1/6
      Электрический триммер Huter GET-1500SL 70/1/6
      Электрический триммер Huter GET-1500SL 70/1/6
      Электрический триммер Huter GET-1500SL 70/1/6
      Электрический триммер Huter GET-1500SL 70/1/6
      Электрический триммер Huter GET-1500SL 70/1/6
      Электрический триммер Huter GET-1500SL 70/1/6

      Электрический триммер Huter GET-1500SL 70/1/6

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012942
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		5.5
      Мощность, кВт
      		1.5
      Ширина скашивания леской, см
      		42
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический триммер Huter GET-1500SL относится к мини-технике для дома, сада и предназначается для скашивания травы, в том числе в местах, к которым добраться газонокосилкой невозможно: под садовыми деревьями, вдоль дорожек, на клумбах. Двигатель мощностью 1500 Вт обеспечивает высокий уровень производительности, частота вращения 8000 об/мин, режущая поверхность позволяет обрабатывать ширину покоса от 350 до 420 мм. Прямая штанга разборного типа, инструмент удобно хранить и транспортировать. Электрический двигатель является основным рабочим узлом, размещается в верхней части штанги, модель имеет систему воздушного охлаждения от перегрева двигателя.

        Преимущества

        • 3-х лопастной нож, позволяющий скашивать густую поросль
        • В качестве режущего элемента используется леска сечением 2.4 мм
        • Вспомогательная ручка надежно фиксирует инструмент в процессе работы
        • Вентиляционные каналы корпуса электродвигателя помогают его охлаждать
        • Защитный кожух оберегает от мелких камней и мелкого мусора, который может отлететь в процессе работы
        • Удобная ручка с выключателем способствует лучшему удержанию инструмента, а также обеспечивает комфортное управление электрическим триммером
        • Отсутствие вредных выхлопных газов
        • Малошумность
        • Небольшой вес