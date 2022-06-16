Электрический триммер Huter GET-1500SL 70/1/6
Арт. О00000012942
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|5.5
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Мощность, кВт
|1.5
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Ширина скашивания леской, см
|42
- Электрический триммер Huter GET-1500SL относится к мини-технике для дома, сада и предназначается для скашивания травы, в том числе в местах, к которым добраться газонокосилкой невозможно: под садовыми деревьями, вдоль дорожек, на клумбах. Двигатель мощностью 1500 Вт обеспечивает высокий уровень производительности, частота вращения 8000 об/мин, режущая поверхность позволяет обрабатывать ширину покоса от 350 до 420 мм. Прямая штанга разборного типа, инструмент удобно хранить и транспортировать. Электрический двигатель является основным рабочим узлом, размещается в верхней части штанги, модель имеет систему воздушного охлаждения от перегрева двигателя.
Преимущества
- 3-х лопастной нож, позволяющий скашивать густую поросль
- В качестве режущего элемента используется леска сечением 2.4 мм
- Вспомогательная ручка надежно фиксирует инструмент в процессе работы
- Вентиляционные каналы корпуса электродвигателя помогают его охлаждать
- Защитный кожух оберегает от мелких камней и мелкого мусора, который может отлететь в процессе работы
- Удобная ручка с выключателем способствует лучшему удержанию инструмента, а также обеспечивает комфортное управление электрическим триммером
- Отсутствие вредных выхлопных газов
- Малошумность
- Небольшой вес