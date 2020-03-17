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Электрический лобзик Makita 4329KX1
4.5
11
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Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Makita 4329KX1
    Арт. 77777Х14145
    4.5
    11

      Электрический лобзик Makita 4329KX1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х14145
      4.5
      11

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Число ходов, ход/мин
      		3100
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
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      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрический лобзик Makita 4329KX1 оснащен мощным двигателем с высоким ходом лезвия - 3100 ход/мин. Конструкция корпуса выполнена из прочного пластика, благодаря чему инструмент прослужит долго. Лобзик работает с низким уровнем шума и вибрации. Предварительная установка скорости пиления и три режима маятникового хода позволяют добиться высокого результата распиловки в зависимости от выполняемой работы. Данная модель поставляется с набором пилок в кейсе.

        Преимущества

        • Стальная подошва придает дополнительную прочность
        • Три ступени маятникового хода - для эффективной работы
        • Пылеудаление с возможностью подключения пылесоса
        • Резиновые накладки на рукоятке обеспечивают надежный захват инструмента
        • Можно закреплять опорную плиту под углом 45° и 90°
        • Доступно пиление у края заготовки для увеличения функциональности
        • Инструмент поставляется в кейсе - для удобного хранения и транспортировки