Преимущества

Стальная подошва придает дополнительную прочность

Три ступени маятникового хода - для эффективной работы

Пылеудаление с возможностью подключения пылесоса

Резиновые накладки на рукоятке обеспечивают надежный захват инструмента

Можно закреплять опорную плиту под углом 45° и 90°

Доступно пиление у края заготовки для увеличения функциональности

Инструмент поставляется в кейсе - для удобного хранения и транспортировки

Электрический лобзик Makita 4329KX1 оснащен мощным двигателем с высоким ходом лезвия - 3100 ход/мин. Конструкция корпуса выполнена из прочного пластика, благодаря чему инструмент прослужит долго. Лобзик работает с низким уровнем шума и вибрации. Предварительная установка скорости пиления и три режима маятникового хода позволяют добиться высокого результата распиловки в зависимости от выполняемой работы. Данная модель поставляется с набором пилок в кейсе.