Электрический лобзик Makita 4329KX1
Арт. 77777Х14145
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Япония
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Число ходов, ход/мин
|3100
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Наличие подсветки
|Нет
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- Электрический лобзик Makita 4329KX1 оснащен мощным двигателем с высоким ходом лезвия - 3100 ход/мин. Конструкция корпуса выполнена из прочного пластика, благодаря чему инструмент прослужит долго. Лобзик работает с низким уровнем шума и вибрации. Предварительная установка скорости пиления и три режима маятникового хода позволяют добиться высокого результата распиловки в зависимости от выполняемой работы. Данная модель поставляется с набором пилок в кейсе.
Преимущества
- Стальная подошва придает дополнительную прочность
- Три ступени маятникового хода - для эффективной работы
- Пылеудаление с возможностью подключения пылесоса
- Резиновые накладки на рукоятке обеспечивают надежный захват инструмента
- Можно закреплять опорную плиту под углом 45° и 90°
- Доступно пиление у края заготовки для увеличения функциональности
- Инструмент поставляется в кейсе - для удобного хранения и транспортировки