Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-55
Арт. О00000012966
Характеристики
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Производитель
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
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Напряжение сети, В
|220
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Мощность, Вт
|600
- Электрический лобзик ВИХРЬ ЛЭ-55 72/9/1 используется для резки деревянных или металлических заготовок. Прочная металлическая подошва. Удобная скобовидная рукоятка обеспечивает надежный захват инструмента во время работы. Качественный электрический двигатель, надежные комплектующие позволяют увеличить срок эксплуатации инструмента. На корпусе предусмотрены вентиляционные отверстия для охлаждения рабочего механизма
Преимущества
- Малый вес (1.5 кг)
- Инструмент позволяет работать с такими материалами, как древесина, цветные металлы, сталь, стекло, пластмасса
- Фиксация клавиши включения - для удобства при продолжительной работе