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Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-55
5.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-55
    Арт. О00000012966
    5.0
    1

      Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-55

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000012966
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Напряжение сети, В
      		220
      Мощность, Вт
      		600
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрический лобзик ВИХРЬ ЛЭ-55 72/9/1 используется для резки деревянных или металлических заготовок. Прочная металлическая подошва. Удобная скобовидная рукоятка обеспечивает надежный захват инструмента во время работы. Качественный электрический двигатель, надежные комплектующие позволяют увеличить срок эксплуатации инструмента. На корпусе предусмотрены вентиляционные отверстия для охлаждения рабочего механизма

        Преимущества

        • Малый вес (1.5 кг)
        • Инструмент позволяет работать с такими материалами, как древесина, цветные металлы, сталь, стекло, пластмасса
        • Фиксация клавиши включения - для удобства при продолжительной работе