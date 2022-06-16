Преимущества

Малый вес (1.5 кг)

Инструмент позволяет работать с такими материалами, как древесина, цветные металлы, сталь, стекло, пластмасса

Фиксация клавиши включения - для удобства при продолжительной работе

Электрический лобзик ВИХРЬ ЛЭ-55 72/9/1 используется для резки деревянных или металлических заготовок. Прочная металлическая подошва. Удобная скобовидная рукоятка обеспечивает надежный захват инструмента во время работы. Качественный электрический двигатель, надежные комплектующие позволяют увеличить срок эксплуатации инструмента. На корпусе предусмотрены вентиляционные отверстия для охлаждения рабочего механизма