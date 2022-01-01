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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Major LZR 3
25 490 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Major LZR 3
Арт. О00000025210
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Major LZR 3
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Major LZR 3
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Major LZR 3
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Major LZR 3
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Major LZR 3
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Major LZR 3
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Major LZR 3
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Major LZR 3
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Major LZR 3
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Major LZR 3
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Major LZR 3
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Major LZR 3

Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Major LZR 3

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25 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 20 октября или позже
    из 620 пунктов выдачи, 739 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
Арт. О00000025210

Характеристики

Производитель
Electrolux
Объем, л
100
Мощность, кВт
2
Тип ТЭН
мокрый
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Макс. температура нагрева воды, °С
75
Габариты, мм
493x1190x290
Способ установки
универсальный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
25 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 20 октября или позже
    из 620 пунктов выдачи, 739 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Electrolux EWH 100 Major LZR 3 –– накопительный водонагреватель с высокими антикоррозийными свойствами и электронным анодом. Объем рассчитан на 4-х пользователей (при среднем расходе).

    Преимущества

    • Внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали, одобренной для применения в медицине и пищевом производстве, по специальной технологии Inox technology. Для продления срока службы используется особый, аустенитный тип нержавеющей стали с низким содержанием углерода, что гарантирует защиту от межкристаллитной коррозии.При производстве внутреннего бака водонагревателя EWH 100 Major LZR 3 применяется аргонная сварка нового поколения. Современная технология бережно относится к нержавеющей стали, не нарушая ее защитных свойств, тем самым гарантируя отсутствия протечки в местах сварки. Корпус прибора также выполнен из нержавеющей стали высокого качества
    • Электронный анод не требует замены, ежегодного сервисного обслуживания и увеличивает защиту внутренних стенок водонагревателя от коррозии в десятки раз
    • Водонагреватели серии универсальны при монтаже: их можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально, что открывает большие возможности для выбора подходящего места в помещении
    • На панели управления водонагревателя можно выбрать функцию половинной мощности. Она позволяет экономить электроэнергию и использовать прибор в помещениях с ограниченной мощностью сети, например на даче. Установив полную мощность, включается функция быстрого нагрева до заданной температуры
    • В модели EWH 100 Major LZR 3 предусмотрен LED-дисплей, на котором отображается температура воды в баке. С помощью ручки управления можно настроить необходимый уровень нагрева воды, используя диапазон, указанный на шкале. Во время нагрева специальный индикатор на панели управления будет светиться, указывая на то, что вода еще не достигла заданной температуры. После достижения заданной температуры и отключения нагрева, индикатор погаснет или поменяет цвет. Вы можете наслаждаться горячей водой
    • В модели есть функция экономного режима, при котором вода будет нагреваться до температуры 55°С. При такой температуре повышается рабочий ресурс ТЭНа, происходит обеззараживание воды и практически не образуется накипь
    • EWH 100 Major LZR 3 имеет многоступенчатую систему безопасности. Специальный термостат не дает воде нагреться выше 75°C. Предохранительный сливной клапан уберегает прибор от избыточного давления, а Устройство Защитного Отключения на электрическом кабеле – от утечки электричества
    • Для эффективной теплоизоляции приборов использован 20-миллиметровый слой вспененного полиуретана (CFC-Free) - экологически чистого материала, который заполняется по особой технологии под высоким давлением. Он безопасен для окружающей среды и здоровья людей, обладает прекрасными теплоизолирующими свойствами и сводит тепловые потери и высокие энергозатраты к минимуму
    • Водонагреватели серии оснащены активным анодом (электронным анодом). Анод представляет собой титановый стержень и обеспечивает защиту от коррозии всегда, когда водонагреватель подключен к сети электропитания