Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический тельфер Denzel TF-250 52011, 0.25 т, 540 Вт
4.5
2
8 539 ₽
9 760 ₽
Стационарные тельферы
  • Персональная скидка
Электрический тельфер Denzel TF-250 52011, 0.25 т, 540 Вт
Арт. Х132230126
4.5
2
Электрический тельфер Denzel TF-250 52011, 0.25 т, 540 Вт
Электрический тельфер Denzel TF-250 52011, 0.25 т, 540 Вт
Электрический тельфер Denzel TF-250 52011, 0.25 т, 540 Вт
Электрический тельфер Denzel TF-250 52011, 0.25 т, 540 Вт
Электрический тельфер Denzel TF-250 52011, 0.25 т, 540 Вт
Электрический тельфер Denzel TF-250 52011, 0.25 т, 540 Вт
Электрический тельфер Denzel TF-250 52011, 0.25 т, 540 Вт
Электрический тельфер Denzel TF-250 52011, 0.25 т, 540 Вт
Электрический тельфер Denzel TF-250 52011, 0.25 т, 540 Вт
  • Персональная скидка
Электрический тельфер Denzel TF-250 52011, 0.25 т, 540 Вт
Электрический тельфер Denzel TF-250 52011, 0.25 т, 540 Вт
Электрический тельфер Denzel TF-250 52011, 0.25 т, 540 Вт
Электрический тельфер Denzel TF-250 52011, 0.25 т, 540 Вт
Электрический тельфер Denzel TF-250 52011, 0.25 т, 540 Вт
Электрический тельфер Denzel TF-250 52011, 0.25 т, 540 Вт
Электрический тельфер Denzel TF-250 52011, 0.25 т, 540 Вт
Электрический тельфер Denzel TF-250 52011, 0.25 т, 540 Вт
Электрический тельфер Denzel TF-250 52011, 0.25 т, 540 Вт

Электрический тельфер Denzel TF-250 52011, 0.25 т, 540 Вт

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 221 ₽
8 539 ₽
9 760 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. Х132230126
4.5
2

Характеристики

Производитель
Denzel
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 221 ₽
8 539 ₽
9 760 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Джутовый шпагат (500 м)
330 ₽
5.0
Джутовый шпагат (500 м)
Плетеный капроновый шнур (100 м)
50 ₽
5.0
Плетеный капроновый шнур (100 м)
Кромочная струбцина Кобальт 248-863 (63 мм)
610 ₽
5.0
Кромочная струбцина Кобальт 248-863 (63 мм)
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
400 ₽
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
Смазка Gazpromneft ЛИТОЛ-24, дой-пак 100 г
200 ₽
Смазка Gazpromneft ЛИТОЛ-24, дой-пак 100 г
Отрезной круг (125x0,8x22 мм)
26 ₽
5.0
Отрезной круг (125x0,8x22 мм)
Кисть плоская Лакра 0101000 3/4", белый, 20 мм
30 ₽
5.0
Кисть плоская Лакра 0101000 3/4", белый, 20 мм
Кисть плоская Лакра 0101025 2.5", белый, 63 мм
70 ₽
5.0
Кисть плоская Лакра 0101025 2.5", белый, 63 мм
Отрезной круг (125x1x22 мм)
26 ₽
4.5
Отрезной круг (125x1x22 мм)
Рабочая рулетка с магнитом 5 м х 25 мм "Монтажник" 601525
250 ₽
5.0
Рабочая рулетка с магнитом 5 м х 25 мм "Монтажник" 601525
Магнитная рулетка с фиксатором Центроинструмент УЛЬТРА (5 м, 25 мм)
520 ₽
5.0
Магнитная рулетка с фиксатором Центроинструмент УЛЬТРА (5 м, 25 мм)
Струбцина угловая усиленная Кобальт 244-742 (75 мм)
1 020 ₽
4.7
Струбцина угловая усиленная Кобальт 244-742 (75 мм)
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Тельфер электрический Denzel TF-250 52011способен поднимать грузы до 250 кг. Он обеспечивает скорость намотки троса 10 м/мин и подъем на высоту до 12 м. Он пригодится в гараже, в автомастерской или на строительной площадке

    Преимущества

    • Медная обмотка, устойчива к перегреву и нагрузкам, это повышает ресурс двигателя
    • Встроенная система безопасности не допускает самопроизвольного опускания и случайного разматывания троса, обеспечивая сохранность груза
    • Тельфер отключается автоматически при превышении допустимого веса груза или высоты подъема
    • Эффективное охлаждение обеспечивают специальные ребра и решетка на двигателе
    • Надежную фиксацию груза обеспечивает крюк с защитной скобой
    • Крюк оборудован навесом, поэтому он всегда находится в вертикальном положении для удобства работы
    • Стальной трос толщиной 3 мм имеет повышенный ресурс и прочность
    • Комфортная работа — тельфер поставляется вместе с выносным пультом с шнуром длиной 1.5 мм
    • В комплекте есть набор крепежа для установки тельфера