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Электрический тельфер Denzel TF-250 52011, 0.25 т, 540 Вт
Арт. Х132230126
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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- Тельфер электрический Denzel TF-250 52011способен поднимать грузы до 250 кг. Он обеспечивает скорость намотки троса 10 м/мин и подъем на высоту до 12 м. Он пригодится в гараже, в автомастерской или на строительной площадке
Преимущества
- Медная обмотка, устойчива к перегреву и нагрузкам, это повышает ресурс двигателя
- Встроенная система безопасности не допускает самопроизвольного опускания и случайного разматывания троса, обеспечивая сохранность груза
- Тельфер отключается автоматически при превышении допустимого веса груза или высоты подъема
- Эффективное охлаждение обеспечивают специальные ребра и решетка на двигателе
- Надежную фиксацию груза обеспечивает крюк с защитной скобой
- Крюк оборудован навесом, поэтому он всегда находится в вертикальном положении для удобства работы
- Стальной трос толщиной 3 мм имеет повышенный ресурс и прочность
- Комфортная работа — тельфер поставляется вместе с выносным пультом с шнуром длиной 1.5 мм
- В комплекте есть набор крепежа для установки тельфера