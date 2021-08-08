Электрический тельфер Denzel TF-250 52011, 0.25 т, 540 Вт

Преимущества

Медная обмотка, устойчива к перегреву и нагрузкам, это повышает ресурс двигателя

Встроенная система безопасности не допускает самопроизвольного опускания и случайного разматывания троса, обеспечивая сохранность груза

Тельфер отключается автоматически при превышении допустимого веса груза или высоты подъема

Эффективное охлаждение обеспечивают специальные ребра и решетка на двигателе

Надежную фиксацию груза обеспечивает крюк с защитной скобой

Крюк оборудован навесом, поэтому он всегда находится в вертикальном положении для удобства работы

Стальной трос толщиной 3 мм имеет повышенный ресурс и прочность

Комфортная работа — тельфер поставляется вместе с выносным пультом с шнуром длиной 1.5 мм

В комплекте есть набор крепежа для установки тельфера

Тельфер электрический Denzel TF-250 52011способен поднимать грузы до 250 кг. Он обеспечивает скорость намотки троса 10 м/мин и подъем на высоту до 12 м. Он пригодится в гараже, в автомастерской или на строительной площадке