Преимущества

Небольшой вес и эргономичный дизайн для удобства в работе

Разборная штанга - удобство хранения и транспортировки электрического триммера Kolner KET-300

Специальный кожух защищает оператора при работе

Полуавтоматическая подача лески

Отсутствие вредных выхлопов

Тихая работа

Длина кабеля: 0.35 м

Электрический триммер Kolner KET-300 прост в использовании и обслуживании. Отличается малым весом, низким уровнем шума и компактностью при хранении. Оснащен системой полуавтоматической подачи лески. Эргономичные рукояти обеспечивают удобный захват.