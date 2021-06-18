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Электрический триммер Kolner KET 300
4.2
5
Найти аналог
Электрические триммеры
    Электрический триммер Kolner KET 300
    Арт. О00000025228
    4.2
    5
    Электрический триммер Kolner KET 300
    Электрический триммер Kolner KET 300
    Электрический триммер Kolner KET 300
    Электрический триммер Kolner KET 300
      Электрический триммер Kolner KET 300
      Электрический триммер Kolner KET 300
      Электрический триммер Kolner KET 300
      Электрический триммер Kolner KET 300

      Электрический триммер Kolner KET 300

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000025228
      4.2
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		1.3
      Мощность, кВт
      		0.3
      Ширина скашивания леской, см
      		22
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Электрический триммер Kolner KET-300 прост в использовании и обслуживании. Отличается малым весом, низким уровнем шума и компактностью при хранении. Оснащен системой полуавтоматической подачи лески. Эргономичные рукояти обеспечивают удобный захват.

        Преимущества

        • Небольшой вес и эргономичный дизайн для удобства в работе
        • Разборная штанга - удобство хранения и транспортировки электрического триммера Kolner KET-300
        • Специальный кожух защищает оператора при работе
        • Полуавтоматическая подача лески
        • Отсутствие вредных выхлопов
        • Тихая работа
        • Длина кабеля: 0.35 м