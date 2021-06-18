Электрический триммер Kolner KET 300
Арт. О00000025228
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|1.3
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Мощность, кВт
|0.3
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Ширина скашивания леской, см
|22
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- Электрический триммер Kolner KET-300 прост в использовании и обслуживании. Отличается малым весом, низким уровнем шума и компактностью при хранении. Оснащен системой полуавтоматической подачи лески. Эргономичные рукояти обеспечивают удобный захват.
Преимущества
- Небольшой вес и эргономичный дизайн для удобства в работе
- Разборная штанга - удобство хранения и транспортировки электрического триммера Kolner KET-300
- Специальный кожух защищает оператора при работе
- Полуавтоматическая подача лески
- Отсутствие вредных выхлопов
- Тихая работа
- Длина кабеля: 0.35 м