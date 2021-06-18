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Электрический триммер Ставр ТЭ-1400Р
4.3
27
5 900 ₽
7 880 ₽
Электрические триммеры
    Электрический триммер Ставр ТЭ-1400Р
    Арт. О00000025238
    4.3
    27
    Электрический триммер Ставр ТЭ-1400Р
    Электрический триммер Ставр ТЭ-1400Р
    Электрический триммер Ставр ТЭ-1400Р
    Электрический триммер Ставр ТЭ-1400Р
    Электрический триммер Ставр ТЭ-1400Р
    Электрический триммер Ставр ТЭ-1400Р
    Электрический триммер Ставр ТЭ-1400Р
    Электрический триммер Ставр ТЭ-1400Р
    Электрический триммер Ставр ТЭ-1400Р
      Электрический триммер Ставр ТЭ-1400Р
      Электрический триммер Ставр ТЭ-1400Р
      Электрический триммер Ставр ТЭ-1400Р
      Электрический триммер Ставр ТЭ-1400Р
      Электрический триммер Ставр ТЭ-1400Р
      Электрический триммер Ставр ТЭ-1400Р
      Электрический триммер Ставр ТЭ-1400Р
      Электрический триммер Ставр ТЭ-1400Р
      Электрический триммер Ставр ТЭ-1400Р

      Электрический триммер Ставр ТЭ-1400Р

      • -1 980 ₽
      5 900 ₽
      7 880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 620 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025238
      4.3
      27

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		4.72
      Мощность, кВт
      		1.4
      Ширина скашивания леской, см
      		38
      Все характеристики
      • -1 980 ₽
      5 900 ₽
      7 880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 620 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Электрический триммер Ставр ТЭ-1400Р имеет в комплектации леску и металлический нож, поэтому универсален в использовании. Отличается малошумностью и не выделяет вредных выхлопов. Наплечный ремень снижает усталость при длительном кошении. Разборная штанга позволяет перевозить инструмент в сложенном виде.

        Преимущества

        • Разборная штанга - удобство транспортировки и хранения электрического триммера Ставр ТЭ-1400Р
        • Универсальность использования: кошение травы с помощью лески, жёсткой и высокой травы с помощью ножа
        • Специальный кожух закрывает режущий элемент для защиты оператора от травм
        • Регулируемая дополнительная рукоятка
        • Наплечный ремень в комплекте
        • Тихая работа
        • Отсутствие выхлопов
        • Длина сетевого кабеля: 0.35 м