Электрический триммер Ставр ТЭ-1400Р
Арт. О00000025238
Характеристики
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Производитель
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|4.72
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Мощность, кВт
|1.4
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Ширина скашивания леской, см
|38
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- Электрический триммер Ставр ТЭ-1400Р имеет в комплектации леску и металлический нож, поэтому универсален в использовании. Отличается малошумностью и не выделяет вредных выхлопов. Наплечный ремень снижает усталость при длительном кошении. Разборная штанга позволяет перевозить инструмент в сложенном виде.
Преимущества
- Разборная штанга - удобство транспортировки и хранения электрического триммера Ставр ТЭ-1400Р
- Универсальность использования: кошение травы с помощью лески, жёсткой и высокой травы с помощью ножа
- Специальный кожух закрывает режущий элемент для защиты оператора от травм
- Регулируемая дополнительная рукоятка
- Наплечный ремень в комплекте
- Тихая работа
- Отсутствие выхлопов
- Длина сетевого кабеля: 0.35 м