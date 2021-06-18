Преимущества

Разборная штанга - удобство транспортировки и хранения электрического триммера Ставр ТЭ-1400Р

Универсальность использования: кошение травы с помощью лески, жёсткой и высокой травы с помощью ножа

Специальный кожух закрывает режущий элемент для защиты оператора от травм

Регулируемая дополнительная рукоятка

Наплечный ремень в комплекте

Тихая работа

Отсутствие выхлопов

Длина сетевого кабеля: 0.35 м

Электрический триммер Ставр ТЭ-1400Р имеет в комплектации леску и металлический нож, поэтому универсален в использовании. Отличается малошумностью и не выделяет вредных выхлопов. Наплечный ремень снижает усталость при длительном кошении. Разборная штанга позволяет перевозить инструмент в сложенном виде.