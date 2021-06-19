Электрический триммер Ставр ТЭ-1700Р
Арт. О00000025242
Характеристики
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Производитель
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|6
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Мощность, кВт
|1.7
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Ширина скашивания леской, см
|42
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- Электрический триммер Ставр ТЭ-1700Р используется для скашивания травы в труднодоступных местах. Укомплектован леской и металлическим ножом для резки кустарника толщиной до 12 мм. Велосипедная регулируемая рукоятка обеспечивает удобный и надежный хват. Выпуск лески происходит при ударе нажимной головки о землю в процессе работы.
Преимущества
- Разборная штанга - удобство транспортировки и хранения электрического триммера Ставр ТЭ-1700Р
- Универсальность использования: кошение травы с помощью лески, жёсткой травы и кустарника с помощью ножа
- Специальный кожух закрывает режущий элемент для защиты оператора от травм
- Регулируемая дополнительная рукоятка
- Велосипедная рукоятка - надежный и удобный хват
- Наплечный ремень в комплекте
- Тихая работа
- Отсутствие выхлопов
- Длина сетевого кабеля: 0.35 м