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Электрический триммер Ставр ТЭ-1700Р
5.0
1
Найти аналог
Электрические триммеры
    Электрический триммер Ставр ТЭ-1700Р
    Арт. О00000025242
    5.0
    1
    Электрический триммер Ставр ТЭ-1700Р
    Электрический триммер Ставр ТЭ-1700Р
    Электрический триммер Ставр ТЭ-1700Р
    Электрический триммер Ставр ТЭ-1700Р
      Электрический триммер Ставр ТЭ-1700Р
      Электрический триммер Ставр ТЭ-1700Р
      Электрический триммер Ставр ТЭ-1700Р
      Электрический триммер Ставр ТЭ-1700Р

      Электрический триммер Ставр ТЭ-1700Р

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000025242
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		6
      Мощность, кВт
      		1.7
      Ширина скашивания леской, см
      		42
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Электрический триммер Ставр ТЭ-1700Р используется для скашивания травы в труднодоступных местах. Укомплектован леской и металлическим ножом для резки кустарника толщиной до 12 мм. Велосипедная регулируемая рукоятка обеспечивает удобный и надежный хват. Выпуск лески происходит при ударе нажимной головки о землю в процессе работы.

        Преимущества

        • Разборная штанга - удобство транспортировки и хранения электрического триммера Ставр ТЭ-1700Р
        • Универсальность использования: кошение травы с помощью лески, жёсткой травы и кустарника с помощью ножа
        • Специальный кожух закрывает режущий элемент для защиты оператора от травм
        • Регулируемая дополнительная рукоятка
        • Велосипедная рукоятка - надежный и удобный хват
        • Наплечный ремень в комплекте
        • Тихая работа
        • Отсутствие выхлопов
        • Длина сетевого кабеля: 0.35 м