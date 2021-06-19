Преимущества

Разборная штанга - удобство транспортировки и хранения электрического триммера Ставр ТЭ-1700Р

Универсальность использования: кошение травы с помощью лески, жёсткой травы и кустарника с помощью ножа

Специальный кожух закрывает режущий элемент для защиты оператора от травм

Регулируемая дополнительная рукоятка

Велосипедная рукоятка - надежный и удобный хват

Наплечный ремень в комплекте

Тихая работа

Отсутствие выхлопов

Длина сетевого кабеля: 0.35 м

Электрический триммер Ставр ТЭ-1700Р используется для скашивания травы в труднодоступных местах. Укомплектован леской и металлическим ножом для резки кустарника толщиной до 12 мм. Велосипедная регулируемая рукоятка обеспечивает удобный и надежный хват. Выпуск лески происходит при ударе нажимной головки о землю в процессе работы.