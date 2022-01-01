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Универсальный бензиновый сварочный агрегат Mosa MSG Chopper
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Сварочные генераторы
    Универсальный бензиновый сварочный агрегат Mosa MSG Chopper
    Арт. Х2132
    Универсальный бензиновый сварочный агрегат Mosa MSG Chopper
    Универсальный бензиновый сварочный агрегат Mosa MSG Chopper
    Универсальный бензиновый сварочный агрегат Mosa MSG Chopper
    Универсальный бензиновый сварочный агрегат Mosa MSG Chopper
      Универсальный бензиновый сварочный агрегат Mosa MSG Chopper
      Универсальный бензиновый сварочный агрегат Mosa MSG Chopper
      Универсальный бензиновый сварочный агрегат Mosa MSG Chopper
      Универсальный бензиновый сварочный агрегат Mosa MSG Chopper

      Универсальный бензиновый сварочный агрегат Mosa MSG Chopper

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х2132

      Характеристики

      Производитель
      		Mosa
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Уровень шума, дБ
      		76
      Автозапуск (ABP/ATS)
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Универсальный бензиновый сварочный агрегат MOSA MSG CHOPPER 4380 служит для питания коллекторного электроинструмента, отопительных или осветительных приборов. Экономичный расход топлива обеспечивает до 1.5 часов непрерывной работы при ПН 60%. Кожух изделия обладает шумопоглощающими свойствами и отличается высокой прочностью. Благодаря воздушному охлаждению вероятность перегрева двигателя исключается.

        Преимущества

        • Удобство транспортировки. Ручка эргономичной формы располагается сверху корпуса, что способствует удобству транспортировки MOSA MSG CHOPPER 4380
        • Возможность дополнительной комплектации маской сварщика и вилкой 220 В (16 А)
        • Скорость вращения вала - 6000 об/мин
        • Высокая мощность - 2 кВА
        • Рекомендуемый вид топлива - бензин А-92
        • Сварка штучным электродом деталей из обычных и нержавеющих сталей на постоянном токе
        • Долгий срок службы
        • Высокое качество сборки
        • Не требует сложного обслуживания