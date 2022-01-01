Преимущества

Удобство транспортировки. Ручка эргономичной формы располагается сверху корпуса, что способствует удобству транспортировки MOSA MSG CHOPPER 4380

Возможность дополнительной комплектации маской сварщика и вилкой 220 В (16 А)

Скорость вращения вала - 6000 об/мин

Высокая мощность - 2 кВА

Рекомендуемый вид топлива - бензин А-92

Сварка штучным электродом деталей из обычных и нержавеющих сталей на постоянном токе

Долгий срок службы

Высокое качество сборки

Не требует сложного обслуживания

Универсальный бензиновый сварочный агрегат MOSA MSG CHOPPER 4380 служит для питания коллекторного электроинструмента, отопительных или осветительных приборов. Экономичный расход топлива обеспечивает до 1.5 часов непрерывной работы при ПН 60%. Кожух изделия обладает шумопоглощающими свойствами и отличается высокой прочностью. Благодаря воздушному охлаждению вероятность перегрева двигателя исключается.