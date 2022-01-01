Универсальный бензиновый сварочный агрегат Mosa MSG Chopper
Арт. Х2132
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Уровень шума, дБ
|76
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Автозапуск (ABP/ATS)
|нет
- Универсальный бензиновый сварочный агрегат MOSA MSG CHOPPER 4380 служит для питания коллекторного электроинструмента, отопительных или осветительных приборов. Экономичный расход топлива обеспечивает до 1.5 часов непрерывной работы при ПН 60%. Кожух изделия обладает шумопоглощающими свойствами и отличается высокой прочностью. Благодаря воздушному охлаждению вероятность перегрева двигателя исключается.
Преимущества
- Удобство транспортировки. Ручка эргономичной формы располагается сверху корпуса, что способствует удобству транспортировки MOSA MSG CHOPPER 4380
- Возможность дополнительной комплектации маской сварщика и вилкой 220 В (16 А)
- Скорость вращения вала - 6000 об/мин
- Высокая мощность - 2 кВА
- Рекомендуемый вид топлива - бензин А-92
- Сварка штучным электродом деталей из обычных и нержавеющих сталей на постоянном токе
- Долгий срок службы
- Высокое качество сборки
- Не требует сложного обслуживания