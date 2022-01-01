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Электроагрегат Robin-Subaru 2.5/230-SE
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Бензиновые генераторы
    Электроагрегат Robin-Subaru 2.5/230-SE
    Арт. Х21203140
    Электроагрегат Robin-Subaru 2.5/230-SE

      Электроагрегат Robin-Subaru 2.5/230-SE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х21203140

      Характеристики

      Производитель
      		Robin-Subaru
      Родина бренда
      		Япония
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		1
      Вид топлива
      		бензин
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Robin-Subaru EB2.5/230-SE - это профессиональные бензиновые электростанции Robin-Subaru общего назначения, разработанные специально для электропитания сложного электронного оборудования, средств связи коммерческих и бытовых потребителей.

        Преимущества

        • Компактный бензогенератор
        • 4-х тактный двигатель Robin-Subaru, обеспечивающий надежную длительную эксплуатацию
        • Электростартер для быстрого и удобного пуска
        • Система защиты по уровню масла
        • Малые габариты и вес
        • Обеспечивает работу всех основных бытовых потребителей: телевизор, холодильник, насос, освещение, электроинструмент и др.