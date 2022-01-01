Электроагрегат Robin-Subaru 2.5/230-SE
Арт. Х21203140
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Япония
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Стартер
|ручной, электрический
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Расход топлива, л/ч
|1
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Вид топлива
|бензин
- Robin-Subaru EB2.5/230-SE - это профессиональные бензиновые электростанции Robin-Subaru общего назначения, разработанные специально для электропитания сложного электронного оборудования, средств связи коммерческих и бытовых потребителей.
Преимущества
- Компактный бензогенератор
- 4-х тактный двигатель Robin-Subaru, обеспечивающий надежную длительную эксплуатацию
- Электростартер для быстрого и удобного пуска
- Система защиты по уровню масла
- Малые габариты и вес
- Обеспечивает работу всех основных бытовых потребителей: телевизор, холодильник, насос, освещение, электроинструмент и др.