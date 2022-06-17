Электрод Ресанта (для ИПР-25, ИПР-40)
Арт. О00000013619
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Латвия
|
Количество, шт
|1
|
Вес, кг
|0.01
- Электрод Ресанта 71/6/7 предназначен для плазменных резаков ИПР-25, ИПР-40. Применяется для ионизации газа и формирования плазменной струи под действием электромагнитных сил.
Преимущества
- Электрод изготовлен из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает высокий уровень охлаждения
- Изготовлен из высокотехнологичной стали