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Электрод Ресанта (для ИПР-25, ИПР-40)
5.0
2
Найти аналог
Электроды
    Электрод Ресанта (для ИПР-25, ИПР-40)
    Арт. О00000013619
    5.0
    2
    Электрод Ресанта (для ИПР-25, ИПР-40)

      Электрод Ресанта (для ИПР-25, ИПР-40)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013619
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Количество, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.01
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрод Ресанта 71/6/7 предназначен для плазменных резаков ИПР-25, ИПР-40. Применяется для ионизации газа и формирования плазменной струи под действием электромагнитных сил.

        Преимущества

        • Электрод изготовлен из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает высокий уровень охлаждения
        • Изготовлен из высокотехнологичной стали