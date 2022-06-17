Электрод Ресанта (для ИПР-25, ИПР-40)

Преимущества

Электрод изготовлен из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает высокий уровень охлаждения

Изготовлен из высокотехнологичной стали

Электрод Ресанта 71/6/7 предназначен для плазменных резаков ИПР-25, ИПР-40. Применяется для ионизации газа и формирования плазменной струи под действием электромагнитных сил.