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Электроды ОЗЛ-17У (4 мм, 5 кг)
5.0
3
2 290 ₽
Электроды
    Электроды ОЗЛ-17У (4 мм, 5 кг)
    Арт. 72086083
    5.0
    3
    Электроды ОЗЛ-17У (4 мм, 5 кг)

      Электроды ОЗЛ-17У (4 мм, 5 кг)

      2 290 ₽
      за килограмм
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 72086083
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		СЗСМ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Марка электрода
      		ОЗЛ-17У
      Свариваемый материал
      		нержавеющая сталь
      Все характеристики
      2 290 ₽
      за килограмм
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроды марки ЛЭЗОЗЛ-17У предназначены для ручной дуговой сварки ответственных конструкций из коррозионностойких сплавов марок: 06ХН28МДТ, ОЗХН28МДТ, стали марки 03X21Н21М4ГБ преимущественно толщиной до 12 мм, работающих в средах серной и фосфорной кислот с примесями фтористых соединений. 

        Преимущества

        • Обеспечивают получение металла шва с высокой общей коррозионной стойкостью и стойкостью к межкристаллитной коррозии при испытаниях по методу ВУ ГОСТ 603289
        • Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, постоянным током обратной полярности