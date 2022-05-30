Электроды ОЗЛ-17У (4 мм, 5 кг)

Преимущества

Обеспечивают получение металла шва с высокой общей коррозионной стойкостью и стойкостью к межкристаллитной коррозии при испытаниях по методу ВУ ГОСТ 603289

Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, постоянным током обратной полярности

Электроды марки ЛЭЗОЗЛ-17У предназначены для ручной дуговой сварки ответственных конструкций из коррозионностойких сплавов марок: 06ХН28МДТ, ОЗХН28МДТ, стали марки 03X21Н21М4ГБ преимущественно толщиной до 12 мм, работающих в средах серной и фосфорной кислот с примесями фтористых соединений.