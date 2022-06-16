Электрод Ресанта (МР-3, Ф2.0, 1 кг)

Преимущества

Самым главным преимуществом электродов РЕСАНТА является рутиловое покрытие

При работе с черными и низколегированными металлами - именно рутиловое покрытие формирует шов, характерный для спокойной или полуспокойной стали

Электроды МР-3 Ресанта предназначены для ручной дуговой сварки стальных конструкций переменным или постоянным током. Данные электроды могут применяться как в быту, так и для сварки ответственных конструкций из углеродистой стали с массовой долей углерода до 0.25%. Сварка возможна в различных пространственных положениях, кроме сварки на спуск. Электроды РЕСАНТА относятся к высококачественным электродам типа МР-3 с рутиловым покрытием и изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ.