Электрод Ресанта (МР-3, Ф2.0, 1 кг)
Арт. О00000013546
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Латвия
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Марка электрода
|МР-3
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Свариваемый материал
|сталь, углеродистая сталь
- Электроды МР-3 Ресанта предназначены для ручной дуговой сварки стальных конструкций переменным или постоянным током. Данные электроды могут применяться как в быту, так и для сварки ответственных конструкций из углеродистой стали с массовой долей углерода до 0.25%. Сварка возможна в различных пространственных положениях, кроме сварки на спуск. Электроды РЕСАНТА относятся к высококачественным электродам типа МР-3 с рутиловым покрытием и изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ.
Преимущества
- Самым главным преимуществом электродов РЕСАНТА является рутиловое покрытие
- При работе с черными и низколегированными металлами - именно рутиловое покрытие формирует шов, характерный для спокойной или полуспокойной стали