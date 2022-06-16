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Электрод Ресанта (МР-3, Ф2.0, 1 кг)
5.0
2
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Электроды
    Электрод Ресанта (МР-3, Ф2.0, 1 кг)
    Арт. О00000013546
    5.0
    2
    Электрод Ресанта (МР-3, Ф2.0, 1 кг)

      Электрод Ресанта (МР-3, Ф2.0, 1 кг)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013546
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Латвия
      Марка электрода
      		МР-3
      Свариваемый материал
      		сталь, углеродистая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электроды МР-3 Ресанта предназначены для ручной дуговой сварки стальных конструкций переменным или постоянным током. Данные электроды могут применяться как в быту, так и для сварки ответственных конструкций из углеродистой стали с массовой долей углерода до 0.25%. Сварка возможна в различных пространственных положениях, кроме сварки на спуск. Электроды РЕСАНТА относятся к высококачественным электродам типа МР-3 с рутиловым покрытием и изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ.

        Преимущества

        • Самым главным преимуществом электродов РЕСАНТА является рутиловое покрытие
        • При работе с черными и низколегированными металлами - именно рутиловое покрытие формирует шов, характерный для спокойной или полуспокойной стали