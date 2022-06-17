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Электрод Ресанта Про-46 (Ф3.0, 1 кг)
5.0
2
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Электроды
    Электрод Ресанта Про-46 (Ф3.0, 1 кг)
    Арт. О00000012925
    5.0
    2
    Электрод Ресанта Про-46 (Ф3.0, 1 кг)
    Электрод Ресанта Про-46 (Ф3.0, 1 кг)
      Электрод Ресанта Про-46 (Ф3.0, 1 кг)
      Электрод Ресанта Про-46 (Ф3.0, 1 кг)

      Электрод Ресанта Про-46 (Ф3.0, 1 кг)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000012925
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Латвия
      Марка электрода
      		ПРО-46
      Свариваемый материал
      		сталь, углеродистая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрод ПРО-46 Ресанта 71/6/36 позволяет проводить сварку оцинкованной, окрашенной, загрязненной и слегка ржавой стали, а также на обильно увлажненной поверхности. Малочувствителен к качеству подготовки кромок свариваемых деталей. Обладает повышенной, на 20% большей, прочностью сварного шва по сравнению с электродом марки МР-3. Позволяет выполнять сварку на предельно низких токах во всех пространственных положениях, в том числе «сверху вниз». Электрод прост в применении даже для начинающих сварщиков, в сравнении с моделями основных конкурентов, т.к. отличается более легким начальным и повторным поджигом, мягким и стабильным горением дуги.

        Преимущества

        • Малые потери металла от разбрызгивания
        • Отличное формирование металла шва
        • Легкая отделимость шлаковой корки
        • Возможность проводить сварку на переменном и постоянном токах